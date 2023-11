Szczupła Ewa Farna zaskoczyła stylizacją. Prześwitujące spodnie zrobiły furorę

Ewę Farną można z łatwością porównać do takich gwiazd Disneya jak Miley Cyrus czy Selena Gomez. Piosenkarka od najmłodszych lat robi karierę i to aż w dwóch krajach - Polsce i Czechach. Jakiś czas temu jednak usunęła się w cień i skupiła na życiu rodzinnym. We wrześniu 2017 roku poślubiła muzyka ze swojego zespołu, Martina Chobota, z którym ma dwoje dzieci: syna Artura, który przyszedł na świat w 2019 roku i córkę Ellę, która przyszła na świat trzy lata później. Na co dzień mieszka w Pradze.

Ewa Farna pojawiła się w studiu "Dzień dobry TVN". Wszystkie oczy skierowane w jej stronę

Niedawno Ewa Farna jednak zdecydowała się przyjąć zaproszenie "Dzień dobry TVN" i przyjechała do warszawskiego studia. Nie odbyło się to jednak bez powodu. Tego samego dnia, tylko że wieczorem grała koncert w klubie "Progresja". Prowadzący - Dorota Wellman i Marcin Prokop dopytywali m.in. o szczegóły występu. Nie ominęły ją jednak "trudne" tematy, takie jak zaczynanie kariery w bardzo młodym wieku. Dziennikarze zadali piosenkarce m.in. pytanie, co przez to straciła. Wokalistka jednak stwierdziła, że wszystko, co ją spotkało, nie miało na nią negatywnego wpływu.

Nie wiem, co straciłam, bo tego nie mam. Trudno mi to porównywać. Chodziłam np. na imprezy w liceum. Też [niektóre - przyp. red.] rzeczy musiały się wydarzyć, żebym była, gdzie jestem teraz. Więc nie zmieniałabym za bardzo nic. (...) Wszystko brzmi tak strasznie patetycznie. (...) Powiedziałabym jej tylko [młodej sobie - przyp.red], że wszystko będzie tak, jak ma być - przyznała Ewa Farna.

Ewa Farna na koncercie fundacji Polsat Ewa Farna na koncercie fundacji Polsat fot. KAPiF.pl

Po udanym wywiadzie tuż przy wyjściu czekali na Ewę rzecz jasna fotoreporterzy. Nie ma się temu co dziwić - w końcu odkąd piosenkarka została mamą, większość czasu spędza w rodzinnym gronie, a nie brylując na ściankach. Uwagę zwracała stylizacja Czeszki - miała na sobie czarną bluzkę z długim rękawem, jeansową kurtkę, bardzo modne prześwitujące spodnie, beżowe szpilki i markową torebkę. Strój podkreślił jej figurę. Całą stylizację Ewy Farnej znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

