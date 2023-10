Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś w lipcu 2021 roku poinformowali, że zostali rodzicami. Wówczas ujawnili, że doczekali się syna, któremu dali na imię Milan. Chociaż początkowo aktorka ukrywała ciążę, po tym, jak ogłosiła, że spodziewa się dziecka, chętnie opowiadała o swoim samopoczuciu i przygotowaniach do porodu. Teraz Agnieszka Włodarczyk pokazała, jak zmieniło się jej ciało, odkąd urodziła syna.

Agnieszka Włodarczyk na zdjęciu po ciąży i teraz. Tak zmieniała się jej sylwetka

Agnieszka Włodarczyk jeszcze kilka miesięcy temu pytała obserwatorki na Instagramie o to, jakie są sposoby na ładny brzuch po ciąży. Od razu zaznaczyła jednak, że nie ma ochoty na treningi. Teraz porównała dwa zdjęcia - jedno, na którym pozuje w topie i szortach, a które zostało wykonane dwa lata temu oraz nowe, na którym ma na sobie również krótki top odsłaniający brzuch. Fotografie znajdziecie w galerii na górze strony. "To ja dwa lata temu i ja dziś. Bez ciśnienia i treningów" - podkreśliła.

Agnieszka Włodarczyk jest na diecie? Zdradziła, ile waży

Aktorka dostaje dużo pytań od obserwatorek o to, co robi, że ma tak zgrabną figurę. Agnieszka Włodarczyk kilka miesięcy temu szczerze przyznała, że nie robi nic. Nie przejmowała się wyglądem ani w ciąży, ani po narodzinach syna. "Zawsze jak wstawiam fotkę z odrobiną ciała, sypią się pytania, jak to zrobiłam? Jaką mam dietę? Jakie zabiegi stosuję? No i oczywiście czy ćwiczę? Moja odpowiedź jest prosta. Nic nie robię. Nie przejmowałam się swoim wyglądem, w trakcie ciąży, jak i po. Byłam skupiona na dziecku, nie myślałam o sobie, wygląd nie był moim priorytetem. Czułam się kochana, doceniona, spełniona i cholernie wdzięczna mojemu ciału, że dźwignęło to wszystko. Że mamy zdrowego malucha, że podołałam. Nawet nie miałam czasu patrzeć w lustro, co było do zauważenia na moich storkach po porodzie" - wyznała. Ujawniła wtedy, że jest na diecie pudełkowej i ile waży. "Myślę, że przez ostatni tydzień mogłam coś zrzucić przez dietę pudełkową, którą mam. Zwykle na niej zrzucam. Obecnie ważę ok. 56 kilo. Wydaje mi się, że to jest spoko waga. Jestem zadowolona po ciąży" - pisała.

