Caroline Derpienski była gościem specjalnym na drugiej konferencji Clout MMA. Samozwańcza "dollarsowa królowa" miała okazję do zadawania pytań Lalunie i jej rywalce, Agnieszce Bobek. Choć Derpienski nie jest bezpośrednio zaangażowana w walkę, to w trakcie wydarzenia doszło do ognistej wymiany zdań, a w pewnym momencie nawet do emocjonującego "face to face" z Laluną. Choć ta przyznała na początku, że lubi Caroline i jest nastawiona pokojowo, atmosfera gęstniała z minuty na minutę. Wszystko za sprawa prowokujących pytań białostoczanki do uczestniczki "Królowych życia". Laluna na tyle się zirytowała, że rzuciła Derpienski wyzwanie.

REKLAMA

Zobacz wideo Tyszka ma propozycję dla Derpienski

Laluna zaapelowała do Caroline Derpienski. Ma dla niej propozycję

Laluna przed kamerą serwisu sport.goniec.pl wezwała do walki MMA Caroline Derpienski. Jak przyznała, celebrytka ja podirytowała. - Karolina Derpienski, Karolina, nie Caroline, wychodzisz z Laluną do walki, bo mi ubliżyłaś i upokorzyłaś, wyśmiewałaś się z Polaków, z dollarsów, a więc zawalczymy za polskie złotówki... Teraz idę po nią - zapowiedziała Laluna, po czym dodała, że chciałaby ją wezwać na ring MMA.

Caroline Derpieński i Laluna na konferencji Clout MMA Starcie Caroline Depireński vs Laluna na gali Clout MMA. Padły mocne słowa. Fot. Clout MMA/ Youtube.

Caroline Derpienski wysłała wiadomość do Laluny po konferencji Clout MMA

Napięcie między Derpienski a Laluną na konferencji Clout MMA rosło z minuty na minutę. Caroline zaczęła wytykać Lalunie operacje w Turcji i noszenie podróbek. - Nie gniewaj się na mnie, ale muszę zadać te pytania. Jak ty możesz tytułować się "królową życia" i chwalić się, że chodzisz w podróbkach? - zapytała Caroline. Laluna szybko skontrowała i wbiła szpilkę celebrytce, sugerując, że ta przecież doskonale wie, jak to jest, bo sama je nosi. - Robisz debili z ludzi w Polsce, ale nie ze mnie. To ty tak chodzisz i bzdury gadasz w wywiadach - grzmiała "królowa życia". Co ciekawe, Derpienski po udziale w konferencji miała napisać Lalunie, że nie chce się z nią kłócić i po prostu czytała to, co miała napisane przez produkcję. - Ona (Derpienski - red.) mi napisała, że była tak zestresowana, że ledwo siedziała, nie znała tego świata. Ona nie chce się ze mną kłócić i nic do mnie nie ma - powiedziała Laluna dla portalu sport.goniec.pl. Mimo tego gwiazda TTV nie rezygnuje z zaproszenia Derpienski na ring MMA.