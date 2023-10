Izabella Krzan cieszy się sporą popularnością w mediach społecznościowych. Widzowie pokochali ją jako prezenterkę "Koła fortuny". Od jakiegoś czasu modelka prowadzi także "Pytanie na śniadanie". Krzan raczej ceni swoją prywatność jeśli chodzi o związek i rzadko pokazuje zdjęcia partnera. Nic dziwnego, że fani byli wniebowzięci, kiedy opublikowała romantyczne kadry z wakacji, Miss Polonia 2016 pozuje na nich z ukochanym na tle wyjątkowych scenerii. Pasują do siebie? Więcej zdjęć Izabelli Krzan i jej partnera znajdziesz w galerii na górze strony.

Zobacz wideo Izabella Krzan pożegna się z "Kołem fortuny"? Zdradziła nam swoje plany

Kim jest tajemniczy partner Izabelli Krzan? Ma bardzo ciekawy zawód

Po zerwaniu z siatkarzem, Michałem Filipem, prezenterka odnalazła szczęście w ramionach mężczyzny z zupełnie innej branży. Od kilku lat Krzan związana jest z Dominikiem Kowalskim, który zajmuje się projektowaniem i co więcej, wywodzi się z bardzo artystycznej rodziny. Jego ojciec, Grzegorz Kowalski, jak i matka, Barbara Falender, to znani w swoim środowisku rzeźbiarze. W wywiadzie dla Plejady Krzan opowiedziała o szczegółach swojego związku. - Oboje przekroczyliśmy jakieś swoje granice i to chyba też sprawiło, że tak się zgraliśmy. (...) Jesteśmy ze sobą ponad dwa lata i ostatnio stwierdziliśmy, że jest coraz fajniej i o to chodzi, mam nadzieję, że w tym kierunku to będzie szło - zdradziła.

Izabella Krzan z partnerem Dominikiem Izabella Krzan pochwaliła się zdjęciami z ukochanym. Fani zachwyceni: Mega para. Fot. @izabellakrzan/ Instagram

Fani rozpływają się nad Izabellą Krzan i jej partnerem pod postem z Bali

Pod nostalgicznym postem prezenterki pojawiło się mnóstwo pozytywnych komentarzy. Fani są zachwyceni nie tylko urodą Izabelli Krzan, ale także tym, jak szczęśliwa wydaje się być modelka przy swoim obecnym partnerze. "Ślicznie razem wyglądacie. Cieszy mnie, że jest pani szczęśliwa u boku ukochanego. Jest pani bardzo miłą i inteligentną kobietą, a programy prowadzone przez panią są rewelacyjne", "Pani Iza jest prześliczna, przeurocza", "Pięknie wyglądasz, Izabellko", "Mega para" - pisali użytkownicy pod letnimi zdjęciami. ZOBACZ TEŻ: Krzan nie trzyma się kurczowo pracy w TVP. "Wyczuję, że czas się ewakuować" [PLOTEK EXCLUSIVE]

