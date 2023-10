Zaginięcie Madeleine McCann to jedna z największych zagadek kryminalnych ostatnich dekad. Przypominamy, że dziewczynka zaginęła w 2007 roku w portugalskim regionie Algarve, gdzie przebywała na wakacjach razem z rodzicami. Pomimo wielu lat śledztwa służbom wciąż nie udało się ustalić, co się z nią stało. W pierwszej połowie 2023 roku dowiedzieliśmy się, że poszukiwania postanowiła wznowić niemiecka policja. Eksperci przeszukiwali zbiornik wodny, który odwiedzał w przeszłości jeden z podejrzanych, Christian Brückner. Mężczyzna odsiaduje już karę w więzieniu za gwałt na 72-letniej amerykańskiej turystce w tym samym kurorcie, z którego zniknęła Maddie. Po 16 latach od zaginięcia dziewczynki portugalska policja postanowiła przeprosić rodziców McCann.

Zaginięcie Madeleine McCann. Policja przeprosiła rodziców, przyznając się do błędów

Jak czytamy w BBC, delegacja oficerów z Lizbony poleciała do Wielkiej Brytanii, aby spotkać się z ojcem dziewczynki, Gerrym McCannem. Jak czytamy w portalu, funkcjonariusze przyznali, że początkowe dochodzenie w sprawie zaginięcia nie było prowadzone tak, jak powinno. Rodzice zostali zlekceważeni, przez co pierwsze, najważniejsze godziny po zaginięciu były potraktowane za mało poważnie. Gerry i Kate McCann przez jakiś czas uznawani byli za podejrzanych w sprawie. Matka dziewczynki mówiła nawet, że policja oferowała jej "lżejszą karę" za przyznanie się do rzekomej winy. Rodzina Madeleine McCann nie skomentowała przeprosin policji.

Policja przeprosiła rodziców Madeleine McCann. Kim są z zawodu rodzice zaginionej?

Od 16 lat sporą część codzienności państwa McCann zajmują sprawy związane z tajemniczym zaginięciem ich córki. Ojciec Madeleine jest z wykształcenia kardiologiem oraz uznanym konsultantem w tej dziedzinie. Jej mama z kolei pracowała jako lekarz rodzinny, jednak wskutek tragedii postanowiła zająć się działaniem na rzecz dziecięcych organizacji charytatywnych. - Jako rodzina w 98 proc. jesteśmy zajęci. Nie wiem, czy to świadome, ale pomaga. Dążenie do odnalezienia Madeleine McCann absolutnie się nie zmieniło - wyznała mama zaginionej w rozmowie z "The Sun".

