Małgorzata Tomaszewska na co dzień współprowadzi "Pytanie na śniadanie" ale wygląda na to, że właśnie postanowiła zrobić sobie wolne i wybrała się z rodziną na wakacje. Postawiła na egzotyczny kierunek, by nacieszyć się słonecznymi promieniami. Dzięki temu Małgorzata Tomaszewska ma okazję do pluskania się w wodzie i prezentowania ciążowych krągłości w kostiumie kąpielowym. A te są coraz większe! Wyraźnie widać, że ciąża gwiazdy TVP jest już zaawansowana i nie da się jej ukryć.

Zobacz wideo Tomaszewska mówi o płci i imieniu drugiego dziecka. Co z baby shower?

Małgorzata Tomaszewska pluska się w wodzie i prezentuje duży ciążowy brzuch. "Rośniemy"

Małgorzata Tomaszewska pochwaliła się zdjęciami z wakacji na swoim instagramowym profilu. Nie zdradziła, gdzie wyjechała z rodziną, ale w tle możemy zobaczyć zarówno palmy, jak i nowoczesne wysokie budynki. Na fotografiach gwiazda TVP moczy nogi w błękitnej wodzie i radośnie uśmiecha się do obiektywu. Oczywiście zaprezentowała też ciążowy brzuch, czule go obejmując. Czarny, jednoczęściowy kostium podkreślił kształty, które są już naprawdę wyraźne, więc nawet gdyby Małgorzata Tomaszewska chciała ukryć swój stan, to nie miałaby już na to żadnych szans. W opisie krótko podsumowała: "Rośniemy".

instagram.com/malgorzata__tomaszewska Małgorzata Tomaszewska pluska się w wodzie i prezentuje duży ciążowy brzuch. 'Rośniemy'/

W komentarzach pod zdjęciami nie brakuje słów zachwytu od fanów. Ci są oczarowani wyglądem prowadzącej "Pytanie na śniadanie". "Ulala piękna mamusia, olśniewająca jak zawsze", "Cudowna, super zdjęcia, super wyglądasz", "Ale piękna", "Pięknie wyglądasz Małgosiu" - piszą internauci. Więcej zdjęć Małgorzaty Tomaszewskiej znajdziecie w galerii na górze strony.

Małgorzata Tomaszewska zdradza płeć dziecka. "Marzenia się spełniają"

Jakiś czas temu Małgorzata Tomaszewska zdradziła płeć swojego drugiego dziecka. Gwiazda i jej partner spodziewają się narodzin córki. "Marzenia się spełniają. Czekamy maleńka" - napisała w jednym z postów na Instagramie. Małgorzata Tomaszewska ma już pięcioletniego synka Enzo z drugim mężem Ahmetem Seyfi Yigit Tarci. Para rozstała się jednak i od dwóch lat gwiazda TVP jest związana z nowym partnerem, którego jednak ukrywa przed mediami i internautami. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.

Małgorzata Tomaszewska Małgorzata Tomaszewska ma pięcioletniego synka Enzo/instagram.com/malgorzata__tomaszewska