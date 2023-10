Julia Królikowska urodziła się 21.02.1999 roku. Córka Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej od pierwszych tygodni życia wciela się również w jej serialową córkę - Kasię Lubicz w "Klanie". W popularnym serialu TVP1 możemy oglądać ją do dzisiaj, ale dziewczyna nie wiąże swojej przyszłości z aktorstwem, jak większość jej rodziny, a z medycyną. Jej słynna matka pochwaliła się właśnie, że latorośl odebrała właśnie dyplom z Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Córka Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej skończyła studia

Małgorzata Ostrowska-Królikowska zawsze stawia rodzinę na pierwszym miejscu. Nie mogła więc ominąć ważnego wydarzenia w życiu jej córki, jakim było właśnie odebranie dyplomu. Dzięki relacji w sieci dowiadujemy się, że słynna Grażynka z "Klanu" towarzyszyła Julii w tym podniosłym dniu. "Brałam dziś udział we wspaniałym wydarzeniu - uroczystej promocji lekarzy Wydziału Lekarskiego z roku akademickiego 2022/2023. Koniec pewnego etapu. Nowa droga. Nowe wyzwania. Córcia - radość, wdzięczność, miłość" - napisała wzruszona Małgorzata Ostrowska-Królikowska. Przy okazji dodała takie hasztagi jak #przyrzeczenielekarskie czy #dyplom. "Ale cudnie, gratulacje" - skomentowała serialowa siostra Kasi, czyli Bożenka, w którą wciela się Agnieszka Kaczorowska-Pela.

Padły ważne zdania... Bez wiary, nadziei, miłości nie ma Medycyny przez duże M. Czy boty i AI są w stanie zastąpić empatię lekarza wobec chorego i jego rodziny? Jak ważną rolę odgrywa język, słowo, gdy złe może zabić? Otwartość, tolerancja, szacunek (...) Gaude Mater Polonia. Radujmy się więc - dodała Małgorzata Ostrowska-Królikowska.

