Pasierbica Magdy Gessler wzięła ślub. Suknia panny młodej robi wrażenie

Magda Gessler może odpocząć od pracy na planie "Kuchennych rewolucji" czy "MasterChefa" oraz prowadzenia swoich restauracji. Gwiazda TVN ma teraz urlop, który spędza z ukochanym Waldemarem Kozerawskim. Tym razem zakochani nie rozkoszują się wakacjami w jakimś uroczym miejscu, a skupiają się na najbliższych. W sobotni poranek restauratorka poinformowała, że córka jej partnera, czyli Chanel Kozerawska jest właśnie po ślubie w Kanadzie, na którym nie zabrakło oczywiście prowadzącej słynne programy kulinarne. Uroczystość odbyła się 27 października i dzięki Magdzie Gessler wiemy, jak panna młoda prezentowała się tego ważnego dnia. Było bardzo oryginalnie.

Magda Gessler pokazała ślub córki Waldemara Kozerawskiego

"To był ślub. Chanel Kozerawski i Sorouge są już małżeństwem" - napisała Magda Gessler na filmiku, na którym widać szczęśliwą parę młodą. Dzięki temu zobaczyliśmy, że córka jej ukochanego Waldemara postawiła na zmysłową, acz rzadko spotykaną suknię ślubną z wycięciem na brzuchu, co podkreśliło jej figurę. To jednak nie koniec ekstrawagancji. Na wysokości biustu suknia mała wielką różę z materiału, która przykuwała uwagę. Stylizację Chanel uzupełniały perły. Zdjęcie z jej ślubu znajdziecie w galerii na górze strony.

Magda Gessler miała wesele na 180 osób

Magda Gessler i Waldemar Kozerawski znają się ponad czterdzieści lat, ale parą są od prawie dwóch dekad. Mężczyzna na co dzień mieszka w Toronto, gdzie pracuje jako lekarz. Ich miłość rozkwitła dopiero przy drugim spotkaniu. - Powiedział: "Już nie uciekniesz mi drugi raz" - tłumaczyła w rozmowie z "Vivą" Magda Gessler. - Wydaje mi się, że każde z nas musiało przeżyć swoje życie. Dzięki temu ta miłość jest bardzo dojrzała, trwała, wypełniona radością, szacunkiem, szczerością, przyjaźnią, choć jesteśmy ze sobą na odległość. On cały czas w Kanadzie (...). To bardzo silny związek. Waldemar dobrze czuje się w Kanadzie, ma tam wszystko poukładane, nigdy jej nie opuści. Ja jestem w takim momencie, że nie zostawię Polski. Planujemy wspólną przyszłość, ale myślę, że gdzieś na gruncie kanadyjsko-kolumbijskim. Będziemy mieszkać i w Kanadzie, i w Kolumbii - tłumaczyła gwiazda TVN.

Swego czasu para miała przeżyć razem wyjątkową uroczystość w restauracji Wesele. Choć Magda nigdy nie wspomniała nic o ślubie z Kozerawskim, wiadomo, że przeżyła z nim nie lada imprezę. - Było wesele ekumeniczne w Krakowie na 180 osób, pod Teatrem Starym. Śpiewało nam na szczęście 80 górali. 25 czerwca, obrączki i przysięga w dorożce - wspomniała wydarzenie z 2004 roku. "18 lat temu odbyło się nasze krakowskie wesele. A teraz czas na formalne wesele" - podsumowała w publikacji na Instagramie w 2022 roku. Gwiazda od tego czasu nazywa Waldemara swoim mężem.

