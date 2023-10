Beaty Kozidrak nikomu przedstawiać nie trzeba. W końcu od lat jest jedną z największych polskich gwiazd muzyki. Nie zwalnia tempa i wciąż występuje na scenie, zachwycając publiczność zarówno swoim głosem, jak i wyglądem. Beata Kozidrak może bowiem pochwalić się świetną figurą i długimi nogami, które lubi eksponować w odważnych stylizacjach. Jakiś czas temu artystka zdradziła, co jest sekretem jej sylwetki. Okazuje się, że przestrzega kilku zasad, ale jedna z nich jest najważniejsza - zrezygnowała z jednego produktu.

Beata Kozidrak zdradziła sekret swojej figury. Wystarczyło, że zrezygnowała z jednego produktu

Mogłoby się wydawać, że sekretem takiej figury, jaką może pochwalić się Beata Kozidrak, są ostra dieta i katorżnicze treningi. Nic bardziej mylnego! Okazuje się, że artystka preferuje lekkie ćwiczenia w postaci pływania w basenie czy jazdy na rowerze. Dużą uwagę skupia jednak na swoim sposobie żywienia. Przede wszystkim w przeszłości miała problemy z nadciśnieniem, więc skorzystała z porad dietetyczki. Teraz dzięki specjalnie ułożonemu jadłospisowi Beata Kozidrak nie przekracza dziennie 1500 kalorii w spożywanych produktach. Do tego ważne jest dla niej, by śniadanie było obfite i na długo zapewniało jej poczucie sytości. Najważniejsze jest jednak to, że całkowicie wyeliminowała cukier ze swojego codziennego jadłospisu.

Beata Kozidrak Beata Kozidrak chętnie eksponuje swoje nogi/KAPIF

- Na szczęście nie jestem łakomczuchem, nie jem zbyt wielu słodyczy, więc daję radę. Moje dania są eko, dostosowane do mnie. Ale jem wszystko, mój organizm sam mi mówi, na co ma ochotę - wyznała nam Beata Kozidrak, podkreślając, że niczego sobie nie odmawia, nawet majonezu. Z kolei jej ulubioną potrawą jest pieczony indyk z sosem żurawinowym i ziemniakami. Więcej zdjęć Beaty Kozidrak znajdziecie w galerii na górze strony. Ponadto Beata Kozidrak stara się jeść lekko, nie głodzi się i zawsze słucha swojego organizmu. Dostarcza mu wszystkich niezbędnych składników, bo zdrowie jest dla niej najważniejsze. Lubi jednak sobie dogodzić ulubionymi smakołykami, do których nie należy tylko majonez. Beata Kozidrak lubi też śledzie.

Beata Kozidrak Beata Kozidrak przywiązuje wagę do spożywanych produktów/KAPIF