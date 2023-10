Kilka dni temu w Warszawie odbyła się impreza imprezie Philippa Pleina, na której zjawiła się plejada gwiazd. Na tym wydarzeniu obecna była nawet Caroline Derpieński, która rzekomo na co dzień mieszka w Miami. Tym razem jednak pozowała do zdjęć w Fabryce Norblina. Oczywiście nie byłaby sobą, gdyby nie wrzuciła kilku fotek na Instagrama. Te jednak stały się okazją do robienia porównań, jak Caroline Derpieński wygląda z filtrami, a jak w rzeczywistości.

Caroline Derpieński "bez filtrów i dolarsów". Tak wygląda w rzeczywistości

Nie jest żadną tajemnicą, że Caroline Derpieński jest miłośniczką programów graficznych i filtrów. Wszystkie zdjęcia, które wrzuca na Instagrama, są mocno przerobione i nie trzeba być specjalistą, żeby to rozpoznać. Tymczasem do sieci trafiło właśnie zestawienie dwóch zdjęć celebrytki z eventu Philippa Pleina - jedno przedstawia jej fotografię, którą sama przerobiła i wrzuciła na swój instagramowy profil, a drugie zrobione jest przez przypadkową osobę podczas wyżej wspomnianej imprezy. Zestawienie opublikowała tiktokerka Claudia Burda. Podpisała je "Caroline Derpieński bez filtrów i dolarsów". Natomiast na zdjęciach widzimy napisy "Karolajn na jej Instagramie vs Karolajn na żywo". Różnic oczywiście nie trzeba wyjaśniać, są widoczne gołym okiem. Użytkownicy TikToka zwrócili jednak uwagę, że Caroline prezentuje się znacznie lepiej w rzeczywistości niż pod warstwą internetowych filtrów.

"Widziałam ją na żywo na premierze filmu i jest bardzo ładna. A jej retusz na Instagramie to raczej celowy zabieg jako część jej pomysłu na medialny wizerunek", "Wciąż piękna, nie rozumiem, jak kobieta kobiecie może mówić, że jest brzydka. Zwłaszcza że wszyscy wiemy, że jej zdjęcia na Instagramie to część jej wizerunku", "Jest ładna, tak czy siak, nawet bez makijażu" - pisali internauci. Użytkowniczka, która opublikowała zestawienie, szybko się jednak wytłumaczyła w reakcji na komentarze. Stwierdziła mianowicie, że nie chciała hejtować Caroline, wręcz przeciwnie. Jej zdaniem celebrytka też lepiej wygląda w rzeczywistości. "Ale gdzie tu był hejt? Co ja takiego złego o niej napisałam? Oprócz tego, że bez filtrów wygląda o wiele ładniej?" - napisała. W naszej galerii, w górnej części artykułu znajdziecie też zdjęcia, na których widać, jak Caroline Derpieński wygląda - według niej - zaraz po przebudzeniu.

Caroline Derpieński bez filtrów Screen klaudiabuurdaa/TikTok

Caroline Derpieński z filtrami Screen klaudiabuurdaa/TikTok