Maciej "Gąsiu" Gośniowski to przedstawiciel polskiej kultury queer. Jest absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie oraz Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu. Na swoim koncie ma liczne współprace. Wyreżyserował spektakl "Borderline Queen. Kerstas" w Teatrze Narodowym w Wilnie czy "Patriarchy Queen" przy współpracy z teatrem Komuna//Warszawa. Na co dzień prowadzi instagramowe konto, na którym właśnie pokazał, jak poszedł złożyć CV jako drag queen.

Drag queen złożyła CV do TVP. Chce być prowadzącą i interesują ją tylko dwa programy

Maciej "Gąsiu" Gośniowski z długimi blond włosami, mocnym makijażem na twarzy i w różowym garniturze pojawił się pod gmachem TVP przy Woronicza w Warszawie. To właśnie tam postanowił złożyć swoje CV. - Elo! Jesteśmy właśnie przed TVP, przed Telewizją Publiczną i nie wiem, czy pamiętacie, ale wrzuciłem do siebie na relację "Czy mogę już składać CV do TVP?", na co oni mi odpisali, abym sprawdził stronę internetową, ale nie było tam żadnych ofert, które by mnie satysfakcjonowały. Nie było zastępstwa za panią Ogórek czy panią Holecką, więc pomyślałem, że po prostu przyjadę i złożę swoje CV, bo za chwilę będą zmiany - powiedział we wstępie.

Chwilę później Maciej "Gąsiu" Gośniowski szedł już w stronę budynku, a następnie wszedł do środka. Na nagraniu nie widać, z kim rozmawia, prawdopodobnie z kimś z recepcji. Od razu zapowiedział, po co przyszedł i spytał, gdzie może złożyć swoje CV. - Ja bym chciał złożyć CV tutaj na osobę prowadzącą "Wiadomości" albo "Pytanie na śniadanie". Gdzie mógłbym je złożyć? - spytał. W tle można było usłyszeć kobiecy głos. - W kancelarii albo tutaj jest taka skrzynka, gdzie można korespondencję - powiedziała kobieta.

Postanowił więc udać się do wspomnianej kancelarii, gdzie również przedstawił się i ujawnił swoje zamiary. - Dzień dobry. Ja jestem Gąsiu, kiedyś pisałem na Instagramie, że chciałbym złożyć CV do TVP i chciałbym tutaj dać - powiedział. Tym razem również nie było widać, z kim rozmawia. Kobieta odpowiedziała mu jednak dość ostro: - CV absolutnie! Tylko i wyłącznie przez stronę internetową. - Ale tam nie było ofert, które mnie interesują, niestety - wytłumaczył się. W końcu Maciej "Gąsiu" Gośniowski stanął przy skrzynce na korespondencję. - Tu jest co prawda napisane, żeby CV składać tylko przez stronę internetową, no ale tam ofert interesujących mnie nie było. Ja chcę prowadzić "Wiadomości" albo "Pytanie na śniadanie", więc wrzucam, może akurat ktoś przeczyta. No i już. CV złożone! Zobaczymy, co z tego będzie! Trzymajcie kciuki! - powiedział. My trzymamy bardzo mocno. Zdjęcia Macieja "Gąsiu" Gośniowskiego znajdziecie w galerii na górze strony.