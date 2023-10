Daniel Martyniuk najpierw z nią zerwał, potem obrażał w sieci, a teraz poślubił. Kim jest Faustyna?

Daniel Martyniuk właśnie wziął drugi ślub. Jego wybranką została Faustyna Jamiołkowska, którą swego czasu poniżał w sieci. Potem twierdził, że włamała się na jego konto i usunęła obraźliwy materiał o swojej rodzinie. "Dziewczyna aspiruje na panią prokurator. Jakby ktoś się nudził, to 200 złotych i robi wszystko" - pisał po zerwaniu. W 2020 roku para postanowiła znowu spróbować i jak widać, stara miłość nie rdzewieje. Sakramentalne "tak" powiedzieli sobie na Bali w iście bajecznych okolicznościach. Niepokorny syn króla disco polo Zenka Martyniuka wcześniej związany był z Eweliną Golczyńską, z którą ma córkę, ale para ostatecznie się rozwiodła. Co ciekawe, z aktualną żoną spotykał się jeszcze przed ślubem ze swoją pierwszą żoną. Kim jest tajemnicza Faustyna? Ukochana Martyniuka miała nawet aspiracje polityczne.

Kim jest żona Daniela Martyniuka? Para ma za sobą bogatą historię. Faustyna zagrała w teledysku disco polo i ma aspiracje polityczne

Daniel Martyniuk jeszcze w 2017 roku planował stanąć na ślubnym kobiercu z farmaceutką z Elbląga, ale ostatecznie zerwał zaręczyny i zaczął spotykać się z Faustyną Jamiołkowską. Jego ukochana ukończyła studia prawnicze i pracowała m.in. w Europejskim Stowarzyszeniu Studentów Prawa. Ich związek skończył się tak szybko, jak się zaczął i niedługo potem syn lidera zespołu Akcent związał się z Eweliną Gołczykowską, którą w 2018 roku poślubił. Dwa lata później para się rozwiodła, a Martyniuk ostatecznie wrócił do swojej eks. Brzmi jak scenariusz dobrej telenoweli? Możliwe. Aktualna żona Daniela Martyniuka długo nie była też ulubienicą jego mamy, Danuty Martyniuk. - Ona zawsze osaczała Daniela, chodziła za nim i nic dobrego z tego nie wynikło. Nie lubię tej całej Faustyny i proszę to sobie zapamiętać. Nie chcę mieć z nią nic wspólnego - mówiła w rozmowie z "Twoje imperium". Po czasie dość radykalnie zmieniła jednak zdanie na temat przyszłej, a aktualnie obecnej synowej. - Cieszę się, że Daniel jest szczęśliwy, ma fajną dziewczynę, Faustynę, która go wspiera, ma na niego kojący wpływ i znosi te jego humorki - stwierdziła mama mężczyzny w rozmowie z "Party". Co teraz o niej myśli? Sprawdź tutaj.

Kim jest kobieta, która wywołuje tak wiele emocji u Daniela Martyniuka i jego bliskich? Faustyna Jamiołkowska pochodzi z Sierpca, czyli rodzinnych stron syna Zenka Martyniuka. To właśnie tam para planuje urządzić huczne wesele. - Wesele w Polsce zostało zaplanowane w moich rodzinnych stronach, Sierpcu. Nie wyobrażamy sobie, aby nie podzielić się szczęściem z rodziną i bliskimi - podkreśliła Faustyna. Nowa pani Martyniuk próbowała nawet swoich sił w polityce. Chciała zostać radną w Mochowie w powiecie sierpeckim, ale ostatecznie otrzymała za mało głosów, by zasiąść w radzie powiatu. Jamiołkowskiej nie jest też obcy świat disco polo. W 2019 roku pojawiła się w teledysku zespołu Masters "Takie serce". "Uwielbiam tę piosenkę i cieszę się, że mogłam wziąć mały udział w nagrywaniu jej teledysku" - pisała na Instagramie. Jak sądzicie, pasują do siebie? Więcej zdjęć nowej ukochanej Daniela Martyniuka znajdziecie w galerii na górze strony.

