Magdalena Lamparska nie może narzekać na brak propozycji zawodowych. Wzięła udział w kilku głośnych produkcjach takich jak m.in. "Bogowie", "Poskromienie złośnicy" czy "Listy do M.". Dzięki roli w filmie "365 dni" zyskała popularność za granicą. Dużo się dzieje także w jej życiu prywatnym. Rok temu Magdalena Lamparska znowu została mamą. Pierwsze dziecko, syna Tymoteusza, urodziła w 2017 roku. Mimo natłoku zajęć aktorka nie zwalnia tempa. Lamparska od lat jest wierna swoim długim blond włosom. Tym razem zdecydowała się na radykalną zmianę. Zobaczcie, jak teraz wygląda.

Magdalena Lamparska nie jest już blondynką. Aktorka postawiła na radykalną zmianę wizerunku. "Nowa rola. Czas na zmiany!"

Znakiem rozpoznawczym Magdaleny Lamparskiej od lat były długie blond włosy. Wygląda na to, że aktorka już znudziła się takim wizerunkiem i postawiła na radykalną zmianę. Co ciekawe, skłoniła ją do tego praca. "Nowa rola. Czas na zmiany!" - napisała na Instagramie. Gwiazda filmu "Listy do M." wybrała się do fryzjera i z salonu wróciła zupełnie odmieniona. Nie dość, że skróciła włosy i zdecydowała się na grzywkę, to także przyciemniła ich kolor. "Ok, gotowi na jesienną metamorfozę!? Brown Era" - czytamy na Instagramie salonu. Jak sądzicie, pasuje jej taka fryzura? Fani są zachwyceni nowym wizerunkiem aktorki. "Wow! Wygląda pani rewelacyjnie w nowym kolorze i ta grzywka! Tak dziewczęco i pięknie ", "Ale super w tym kolorze", "Rewelacja! Przepięknie w brązie. Świetna metamorfoza" - czytamy w komentarzach. W jednym z wywiadów Magdalena Lamparska zdradziła, jak dba o włosy. - Używam dobrych kosmetyków do włosów, żeby ochronić je przed częstym modelowaniem ich na planach filmowych czy w teatrze. Stosuję też zimne prysznice. Codziennie rano dzień zaczynam domowym sokiem warzywnym lub koktajlem - podkreśliła w rozmowie z magazynem "Glamour". Więcej zdjęć aktorki przed metamorfozą znajdziecie w galerii na górze strony.

We wrześniu córka Magdy Lamparskiej i podróżnika Bartka Osumka skończyła rok. Z tej okazji aktorka opublikowała w sieci zdjęcie z Milą Magdaleną. W opisie fotografii dodała kilka słów od siebie. "Rok temu zaświeciło wspaniałe słoneczko. Milusia. Nasza miłość. To również święto mamy. Dostałam tyle pięknych złotych słoneczników. Ściskam was przyszłe mamusie. Tworzymy cuda. Pamiętajcie o tym i dbajcie o siebie. Całuski w brzuszki. A my dziś świętujemy" - napisała na Instagramie. Zdjęcie aktorki z córką zobaczysz tutaj.