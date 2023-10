Zenek Martyniuk od lat nazywany jest królem disco polo i ze swoim zespołem Akcent nieustannie pojawia się na scenie. Wokalista jest też ulubieńcem TVP, w tym m.in. Jacka Kurskiego, o czym najlepiej świadczy wieloletnie promowanie go przez stację. Martyniuk niedawno wziął udział w koncercie "Roztańczony PGE Narodowy", gdzie zaśpiewała m.in. Doda i Smolasty i został przyjęty bardzo entuzjastycznie. Jednak nie zawsze tak bywa, o czym świadczy jedno z bolesnych wydarzeń w jego karierze. Podczas koncertu we Włodawie doszło do bardzo nieprzyjemnej sytuacji. Gwiazdor został obrzucony jajkami i oburzony chciał przerwać koncert. Jak doszło do tej sytuacji? Więcej o "aferze jajecznej" przeczytacie tutaj. Co dziś słychać u Zenka Martyniuka? Fani muzyka zauważyli niedawno, że sporo schudł. W rozmowie z jednym z portali lider zespołu Akcent wyjawił, czemu zawdzięcza swoją wysportowaną sylwetkę. Ma kilka ważnych zasad, którymi się kieruje.

REKLAMA

Zobacz wideo Danuta Martyniuk o zazdrości w związku. Zdradziła jaki ma stosunek do fanek Zenka

Zenek Martyniuk zdradza tajemnice wysportowanej sylwetki. Lider zespołu Akcent szaleje na scenie

Zenek Martyniuk bardzo dużo koncertuje i większość swojego muzycznego życia spędza w trasie. Jak podkreślił w wywiadzie z portalem 02.pl, to nie przeszkadza mu w prowadzeniu zdrowego stylu życia. Podkreślił, że przede wszystkim stawia na ruch. - Ja od zawsze staram się prowadzić zdrowo. Nawet żona nie musi mnie pilnować. Lubię biegać, chodzę na spacery. W trakcie koncertów tańczę, ruszam się, przesyłam pozytywną energię. Niekiedy robię wręcz kilometry - powiedział wokalista. Lider zespołu Akcent stosuje kilka prostych zasad w diecie, które pozwalają mu pozostać w dobrej formie. Przede wszystkim, jak sam podkreślił, spożywa bardzo dużą ilość płynów. Nie stroni jednak od drobnych przyjemności. - Przede wszystkim piję dużo niegazowanej wody, ale co jakiś czas sięgnę po jakąś coca-colę zero. Jem bardzo dużo zup. Szczególnie lubię ogórkową i szczawiową. Ograniczam pieczywo. Jak już to tylko ciemne. Nie odmówię jednak deseru. Uwielbiam np. truskawki z bitą śmietaną - dodał w rozmowie z serwisem. Jak Zenek Martyniuk odnosi się do reakcji fanów na temat jego zmienionej sylwetki? Podkreślił, że nie stosuje żadnej specjalistycznej diety. Wiernie stosuje się do niezawodnych zasad, którymi kieruje się od lat.

Nie zmieniłem trybu życia, naprawdę. Dużo ruchu, sporo koncertów, koszenie trawki i mniej słodyczy. To mój sposób na utrzymanie sylwetki - powiedział w rozmowie z 02.pl.

Danuta Martyniuk przeszła spektakularną metamorfozę. Tak dziś wygląda żona lidera zespołu Akcent, Zenka Martyniuka

Danuta Martyniuk kilka miesięcy temu zachwyciła spektakularną metamorfozą. Żona Zenka Martyniuka z zespołu Akcent nie tylko sporo schudła, ale też zdecydowała się na zabieg chirurgii estetycznej i zoperowała nos. W programie "Pytanie na śniadanie" zdradziła, jak udało się jej zrzucić dodatkowe kilogramy. Podkreśliła, że zrezygnowała ze słodyczy i białego pieczywa. Dlaczego zdecydowała się na operację nosa? - Miałam prawą przegrodę nosową skrzywioną, że tylko 10 proc. jej było - podkreśliła w programie. Niedawno przyznała się, że szykuje się do kolejnego zabiegu. Na co się zdecydowała? Więcej o planach Danuty Martyniuk przeczytasz tutaj.