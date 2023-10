Edyta Pazura gotowa na Halloween. W jej domu zapanował niezwykły klimat

Edyta Pazura razem z mężem Cezarym Pazurą i dziećmi mieszkają w przepięknym domu. Żona aktora uwielbia dbać o wnętrza, sama projektowała część z nich i trzeba przyznać, że ma do tego smykałkę. Wnętrza są niezwykle przytulne, a w domu panuje wyjątkowa atmosfera. Gwiazda pokazała kadry z salonu, na których widzimy dynie gotowe na Halloween.

Edyta Pazura pokazała wnętrza domu. Już jest gotowa na Halloween

Edyta Pazura niedawno zapowiedziała zmiany w domu. Planuje remont kuchni. "Czas na zmiany. Likwiduję swój grajdołek. Zamiast stołu będzie wyspa, a ławki zastąpią szafki, bo ciągle nam miejsca brakuje" - poinformowała na Instagramie. Zanim jednak do tego dojdzie, Pazura pokazała przygotowania do nadchodzącego Halloween. Na zdjęciu opublikowanym w relacji na Instagramie widzimy ujęcie przepięknego salonu. Na pierwszy plan wysuwa się klimatyczny kominek z cegły, na którym nie brakuje jesiennych ozdób, świec czy zdjęć. Dalej widzimy wnętrze z dużymi oknami i kanapę, idealną do wieczornego relaksu. Delikatne światło sprzyja wyjątkowej atmosferze. Uwagę zwracają jednak już wydrążone dynie, leżące na podłodze, które z pewnością zapewnią niezwykły klimat w domu lub w ogrodzie. Zdjęcie znajdziecie w galerii na górze strony.

Edyta Pazura pochwaliła się kuchnią

Edyta Pazura pokazała na Instagramie także uroczy kadr z pupilem prosto z kuchni. Pomieszczenie urządzone jest przede wszystkim na biało z elementami czerni. Wielu internautów zastanawiało się nad tym, czy rodzina Pazurów sama radzi sobie ze sprzątaniem tak dużego domu, bo ten ma prawie 400 metrów kwadratowych. "To jest pytanie, które przewija się raz na jakiś czas. Sama nie wiem, jak na nie odpowiedzieć, żeby ktoś się nie przyczepił, więc odpowiem zgodnie z prawdą. Nie mam gosposi, ale mam dom, który ma prawie 400 metrów, więc jest pani, która przychodzi i dwa razy w tygodniu i sprząta, dlatego że ja bym nie dała rady przy moich obowiązkach ogarnąć chaty w taki sposób, w jaki bym chciała, a cenię sobie czystość i porządek" - wyjaśniła na InstaStories.

Edyta Pazura pokazała kuchnię Edyta Pazura pokazała kuchnię fot. Instagram.com/edyta_pazura