O Marcinie Hakielu jest głośno od kilku miesięcy, przede wszystkim z powodu jego życia uczuciowego. Po medialnym rozstaniu z Katarzyną Cichopek związał się z tajemniczą Dominiką, która nie chciała ujawniać swojego wizerunku. Ta relacja jednak nie przetrwała próby czasu. Niewiele później tancerz poinformował, że spotyka się z kimś nowym. Jego kolejna wybranka również ma na imię Dominika i chętnie razem pozują w sieci. Niedawno zaliczyli debiut na ściance, o czym chętnie rozpisały się portale rozrywkowe. Marcin Hakiel postanowił iść za ciosem, wrzucając do sieci sugestywną grafikę.

Marcin Hakiel ma dziewczynę. Wrzucił wymownego mema. "Dobre pożycie, brak stresu, brak eks"

Po wspólnym pojawieniu się ze swoją nowa partnerką na ściance Hakiel postanowił podgrzać atmosferę jeszcze bardziej. 22 października udostępnił na swoim profilu grafikę z hasłami: Good S**. No Stress. One Boo. No Ex. Small Circle. Big Checks. Tekst to słowa refrenu piosenki "Good S**" amerykańskiego muzyka Your X Love. Można je przetłumaczyć jako: Dobre pożycie. Brak stresu. Jedna ukochana osoba. Brak eks. Mały krąg. Wielkie wypłaty. Pod zdjęciem z cytatem Marcin Hakiel oznaczył profil swojej ukochanej i dopisał: This is how we do it (Tak to robimy - red.)

Marcin Hakiel porównał swoją obecną ukochaną do Dominiki. Zdobył się na krótki, lecz wymowny komentarz

Na instagramowym profilu Marcina Hakiela jest w ostatnim czasie dość gorąco. Wszystko za sprawą materiałów, które publikuje wokół swojego nowego związku. Na jednym ze zdjęć zapozował z obecną partnerką. Fotografia spotkała się z ogromnym zainteresowaniem użytkowników Instagrama, o czym świadczy spora liczba komentarzy. Jedna z obserwatorek z rozbrajającą szczerością przyznała, że życzy mu, aby nowa partnerka nie przypominała poprzedniej. "Miejmy nadzieję, że znalazł pan wreszcie swoje szczęście, ale z pewnością nowa partnerka nie jest poprzednią Dominiką (jeżeli chodzi o klasę)" - wyjawiła. Na odpowiedź tancerza nie trzeba było długo czekać. "Dziękuję, na szczęście nie jest podobna w żadnym aspekcie, pozdrawiam" - odpowiedział Marcin Hakiel.

Marcin Hakiel fot. Instagram @marcinhakiel