Joanna Opozda pochodzi z Buska-Zdroju, ale jakiś czas temu na stałe przeprowadziła się do Warszawy. Aktorka remontuje swój dom, na który miała wydać większość swoich oszczędności. Na Instagramie często pokazuje fragmenty pomieszczeń, w których mieszka. Opozda we wnętrzach stawia na minimalizm, który przełamuje stylowymi dodatkami. Ostatnio opublikowała zdjęcie, na którym widać fragment jej nowoczesnej kuchni. Obserwatorzy momentalnie zwrócili uwagę na pedantyczny porządek, jaki w niej panuje.

REKLAMA

Zobacz wideo Joanna Krupa o łączeniu pracy z macierzyństwem. Nie jest łatwo

Joanna Opozda pokazała kuchnię. Nie wszystkim się spodobała

Joanna Opozda opublikowała pozowane zdjęcie, na którym uśmiecha się od ucha do ucha, wkładając kwiaty do wazonu. Zdjęcie wykonane zostało w kuchni - widzimy przestronny, marmurowy blat i długie, białe szafki. Uwagę zwraca ascetyczny porządek. Na próżno tu szukać jakichkolwiek znaków użytkowania pomieszczenia. "W tym domu ktoś gotuje?", "Cudnie ta kuchnia wyszła", "Piękna kuchnia i jaki porządek" - czytamy głosy obserwatorów aktorki. Wejdźcie do naszej galerii, aby zobaczyć więcej zdjęć domu Opozdy.

Joanna Opozda publicznie flirtuje z Remigiuszem Mrozem? Wymowna wymiana zdań

Po medialnym rozstaniu z Antonim Królikowskim Joanna Opozda z nikim się nie związała. Aktorka doczekała się syna z aktorem, jednak w mediach podkreśla, że ojciec dziecka ma nie płacić na niego alimentów, a także nie zabiegać o kontakt z Vincentem. Opozda w ostatnich miesiącach skupia się na pracy i macierzyństwie. Obserwatorów aktorki nie przestaje jednak nurtować jej życie uczuciowe. Od jakiegoś czasu zaczęto łączyć ją z pisarzem Remigiuszem Mrozem. Wszystko przez wymowne wiadomości, które wymieniali między sobą. Niedawno Joanna opublikowała nowy kadr, a pisarz pośpieszył z komplementami. "Poczekaj, aż wczorajszy filmik puszczę w świat. Zasługuje na to" - napisał tajemniczo. Aktorka nie miała nic przeciwko i tylko go zachęciła do opublikowania prywatnego materiału. Nie wiadomo, co to za filmik i co przedstawia, ale jedno jest pewne - aktorka i pisarz lubią spędzać czas w swoim towarzystwie i chętnie z siebie żartują. Myślicie, że coś jest na rzeczy?