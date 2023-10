Patrycja Markowska należy do gwiazd, które niechętnie ujawniają szczegóły z życia prywatnego. Artystka dała się poznać fanom dzięki talentowi wokalnemu, jednak życie zawodowe wyraźnie oddziela od tego prywatnego. Wokalistka od lat jest wierna blondowi i włosom przyciętym do ramion. Nie eksperymentuje z wizerunkiem czy szalonymi kolorami na głowie. Ma za to ogromne poczucie humoru i dystans do siebie, co pokazała, występując na wideo fryzjera gwiazd.

Patrycja Markowska od fryzjera usłyszała, że ma włosy jak kabanosy. Tak zareagowała

Patrycja Markowska najczęściej pokazuje się w rozpuszczonych, lekko pofalowanych włosach. Rzadko kiedy można oglądać ją w kucyku na głowie. Jak każda kobieta, od czasu do czasu wybiera się do fryzjera, by zadbać o włosy. Łukasz Urbański jest popularnym wśród celebrytów fryzjerem. Jakiś czas temu stworzył na InstaStories serię, w której w programie graficznym przerabia zdjęcia gwiazd i pokazuje, jak wyglądałyby w zupełnie innych fryzurach. Na tapet wziął też Markowską i swego czasu pokazał, jak wyglądałaby w ciemnych włosach. Więcej TUTAJ. Tym razem "Lukiur" opublikował na TikToku zabawne wideo. Na jego fotelu zasiadła Patrycja Markowska, która chciała poradzić się specjalisty na temat kondycji włosów. - Jak ty oceniasz moje włosy? - dopytywała wokalistka. Więcej zdjęć Patrycji Markowskiej u fryzjera znajdziecie w naszej galerii na górze strony. Można było zauważyć, że ta dwójka świetnie się rozumie i lubi ze sobą żartować. - Wiesz co, twoje włosy są trochę jak kabanosy - powiedział. - Są takie grube? - próbowała ustalić Markowska. Nie, suche i kruche - wyprowadził ją z błędu rozbawiony żartem Łukasz Urbański.

Patrycja Markowska rozstanie

Patrycja Markowska ma za sobą bolesne miesiące, w czasie których zmagała się z emocjami po rozstaniu z Jackiem Kopczyńskim. Ten układa życie u boku innej kobiety. Wokalistka nie chciała przez dłuższy czas poruszać tego tematu w mediach. "Minął już ponad rok, jestem już w innym momencie życia" - zauważyła Markowska w rozmowie z Plejadą. Podkreśliła, że teraz jest szczęśliwa.