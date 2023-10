Aleksandra Żebrowska, choć na Instagramie jest bardzo aktywna, różni się od znacznej większości popularnych influencerek. Żona Michała Żebrowskiego nie tylko nie lukruje rzeczywistości pod filtrami, ale wręcz chętnie pokazuje życie, które nie zawsze jest perfekcyjne. Żebrowska, która jest mamą czwórki dzieci, wielokrotnie dzieliła się na Instagramie także trudniejszymi stronami macierzyństwa. Często przy tym okrasza je sporą dawką humoru.

REKLAMA

Zobacz wideo Julia Wieniawa o dzieciach

Aleksandra Żebrowska pokazała splątane włosy córki. Opis zdjęcia mistrzowski

Powracającym problemem, który dotyczy dzieci Aleksandry Żebrowskiej, są włosy. Jak już mogliśmy kilkukrotnie dowiedzieć się z publikowanych przez nią fotografii, pociechy celebrytki mają bardzo podatne na plątanie się kosmyki, a rozczesywanie ich nie jest łatwym zadaniem. Żebrowska przyznała, że testowała nawet porady fanów, które niestety niewiele pomogły. Teraz okazuje się, że Łucja, najmłodsza z czwórki rodzeństwa, także mierzy się z tym samym problemem. Żona Michała Żebrowskiego zamieściła na InstaStories zdjęcie mocno poplątanych włosów córki. Nie odmówiła sobie przy tym zabawnego komentarza. "Może to ostatnie jednak ochrzcić? Przyślijcie pomoc" - podpisała fotografię. Zdjęcie znajdziecie w galerii na górze strony.

Aleksandra Żebrowska nie ochrzciła najmłodszych dzieci. Wytłumaczyła decyzję

Aleksandra i Michał Żebrowski wychowują czwórkę dzieci. W 2010 roku zostali rodzicami Franka, trzy lata później doczekali się syna o imieniu Henryk, a najmłodszy z braci, Feliks, urodził się w 2020 roku. W lipcu ubiegłego roku małżonkowie powitali na świecie dziewczynkę, która ma na imię Łucja. Na początku 2023 roku Aleksandra Żebrowska w wywiadzie dla magazynu "Elle" wyjawiła, że choć ich najstarsze pociechy zostały ochrzczone, nie zdecydowali się na ten sam krok w przypadku dwójki najmłodszych dzieci. Jak wyjaśniła, przestali się zgadzać z niektórymi działaniami Kościoła, dlatego nie chcieli, aby ich dzieci do niego należały. "Nie chcieliśmy kierować dzieci do instytucji, z której stanowiskiem się radykalnie nie zgadzamy, a wręcz się go wstydzimy" - powiedziała Żebrowska.