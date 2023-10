Marianna Schreiber na ślubie mamy. Kreacja? Nietypowa

O Mariannie Schreiber zrobiło się głośno w mediach, gdy wzięła udział w programie "Top Model". Uczestniczka wyznała, że jej mąż, którym okazał się Łukasz Schreiber, minister PiS-u, nic nie wie o tym, że poszła do show. Nie dostała się jednak do domu modeli i modelek. Później aspirująca modelka i aktywistka próbowała sił w polityce, a nawet założyła własną partię Mam Dość. Ostatecznie ze wszystkiego się wycofała. Marianna Scheiber jest też aktywna w sieci. Tym razem pokazała ujęcia ze ślubu mamy. Mogliśmy zobaczyć, jaką wybrała kreację na ten dzień.

REKLAMA

Zobacz wideo Marianna Schreiber przeprasza Kaczyńskiego. Chodzi o happening

Marianna Shreiber na ślubie mamy. Ciekawa kreacja

Marianna Schreiber wiele razy podkreślała, jak ważna jest dla niej rodzina. Często pokazuje, jak spędza czas z córką, pozowała także z siostrą na jednej z rodzinnych imprez. Tym razem Schreiber świętowała wyjątkową okazję, jaką był ślub mamy. "Samochód przystrojony, wszystko gotowe... Jutro wielki dzień. A ja będę pierwszy raz w życiu czytać w kościele" - relacjonowała przygotowania. Auto, którym jej mama jechała do ślubu, ozdobiła razem z córką. Marianna Schreiber pokazała też ujęcia z imprezy. Widzimy, że wybrała różową kreację zdobioną kwiatami, z dekoltem i na cienkich ramiączkach. Na sukienkę zarzuciła białe futerko. W oczy rzucała się także jej fryzura. Włosy spięte w wysoki kucyk pofalowała, postawiła też na mocny, wieczorowy makijaż, podkreślone oczy i usta. Zdjęcia z przygotowań i ślubu znajdziecie w galerii na górze strony.

Marianna Schreiber spędzała wakacje z mamą

Marianna Schreiber nie pierwszy raz pokazała mamę w sieci. W sierpniu była z nią i z córką na wspólnych wakacjach za granicą. Nie ukrywała, że był to dla nich wyjątkowy czas. "Wspólne kilka cudownych dni wakacji z moją najukochańszą mamusią… tym bardziej wyjątkowe, bo to jej pierwszy wyjazd zagraniczny. To pierwszy, prawdziwy wypoczynek mojej mamy na emeryturze i postanowiła zabrać nas ze sobą, by złapać głęboki oddech oraz spokojne myśli. Cieszę się, że jesteśmy tu we trzy. Dziękuję mamo" - pisała wówczas na Instagramie.