Edyta Pazura i Cezary Pazura na co dzień razem z dziećmi mieszkają w domu w warszawskim Wilanowie. Mają jednak również przepiękny dom na Mazurach, do którego często przyjeżdżają, by wypocząć. Żona aktora jest bardzo aktywna na Instagramie i chętnie pokazuje zakątki obu posiadłości. I nic dziwnego, bo oba domy są urządzone ze smakiem. Edyta Pazura niejednokrotnie chwaliła się, że sama projektowała niektóre wnętrza jak na przykład dziecięce pokoje. Teraz zdradziła instagramowym obserwatorom, że planuje remont warszawskiej kuchni.

Tak mieszka Edyta Pazura i Cezary Pazura. Żona aktora planuje remont kuchni

Edyta Pazura niejednokrotnie chwaliła się kuchnią, w której urzekają piękne kafle. Dzięki zdjęciom na Instagramie celebrytki widać, że pomieszczenie łączy się z jadalnią. To właśnie tam stoi solidny drewniany stół z krzesłami w odcieniu przygaszonej zieleni, a niekiedy również ratanowy fotel przypominający te z Bali. To, co jednak najbardziej przyciąga uwagę, a zarazem nadaje kuchni charakteru, to ławka obita charakterystycznym materiałem w kratę oraz wisząca półka ścienna w stylu shabby chic. Na tej Pazura umieściła ozdobne talerze i inne urocze bibeloty. Uroku kuchni nadają także wiszące nad stołem lampy w kształcie imbryków. Mimo że kuchnia z jadalnią jest piękna, a internauci niejednokrotnie rozpływali się nad wnętrzem, to Edyta Pazura planuje spore zmiany.

Czas na zmiany. Likwiduję swój grajdołek. Zamiast stołu będzie wyspa, a ławki zastąpią szafki, bo ciągle nam miejsca brakuje - zdradziła na InstaStories.

Edyta Pazura i Cezary Pazura mają dom niczym z katalogu wnętrzarskiego

Edyta Pazura potrafi wychwycić wnętrzarskie perełki. Do tych zalicza się nie tylko wspomniana półka kuchenna, ale też błękitny sekretarzyk, którym jakiś czas temu pochwaliła się na Instagramie. Żona aktora zachwycała się meblem i nic dziwnego, bo faktycznie robi wrażenie. Nie wiadomo, ile dokładnie kosztował, ale sprawdziliśmy, że podobne modele można zdobyć za a około 445 funtów, czyli ponad dwa tysiące złotych. Edyta Pazura nie kryje też, że uwielbia wszelakie bibeloty na przykład figurki kur i koguta. Po zdjęcia zapraszamy do galerii, w górnej części artykułu.