Anna Lewandowska wspomina wakacje życia. Bez męża bawiła się doskonale

Anna Lewandowska z całą pewnością należy do grona kobiet, które nie mają problemu z pokazywaniem swojej prywatności i dzieleniem się urywkami z życia. Żona Roberta Lewandowskiego jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych i regularnie publikuje coraz to nowsze treści. Informuje w ten sposób, co u niej słychać. Na Instagramie ukochanej Lewandowskiego pojawiło się wspomnienie z wakacji na Dominikanie. Na nagraniach na próżno jednak szukać piłkarza. Widać wypady bez męża również mają swoje plusy.

REKLAMA

Zobacz wideo Horodyńska oceniła stylizacje Lewandowskiej

Anna Lewandowska wspomina wakacje na Dominikanie. Tak bawiła się bez męża

Jesienna, deszczowa aura sprzyja popadaniu w typową dla tej pory roku chandrę. Wiele osób ma na to swoje własne, sprawdzone sposoby. Należy do nich również Anna Lewandowska. Miłośniczka sportu opublikowała w mediach społecznościowych krótką rolkę, która wywołała ogromne zainteresowanie. Udostępniony przez żonę Lewego filmik to swoiste wspomnienie z wakacji na Dominikanie. Zlepek filmów doskonale oddaje klimat tamtejszego miejsca. Słysząc charakterystyczną muzykę i patrząc na błękitne niebo, aż chciałoby się tam teraz być. Nietrudno zauważyć, że w rolce brakuje Roberta Lewandowskiego. Lewandowska wówczas wyleciała na urlop z przyjaciółką i zniknęła z Instagrama, co wywołało duże poruszenie w mediach.

Anna Lewandowska nie ma problemu z wakacjami bez męża. Na Dominikanie czuła się jak ryba w wodzie

Filmik, który ponownie udostępniła na swoim instagramowym koncie Anna Lewandowska, wywołał niemałe zamieszanie. Fani sportsmenki nie szczędzili jej komentarzy. Wielu z nich zdobyło się na naprawdę ciepłe słowa. Zachwycała przede wszystkim naturalność i bijąca z klimatycznego wideo radość. Patrząc na nagrania, śmiało można było wczuć się w typowo wakacyjny klimat. Lewandowska wie, jak podgrzać atmosferę wśród swoich obserwatorów. "Piękna przygoda. Wspaniale ogląda się to wideo - tyle w nim radości", "Totalne #freedom czuć z tego wideo! Kochana ty moja! Dziękuję za inspirację!", "Karaiby są magiczne, a w szczególności Dominikana. Można zakochać się we wszystkim, co mają do zaoferowania".