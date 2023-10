Ślub to dla par z pewnością jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu. Nic więc dziwnego, że wiele z nich stara się wyglądać wtedy poważnie i dostojnie. Elegancka atmosfera panuje aż do samego końca. Jednak to nagranie z TikToka pokazuje, że czasem może się coś wymsknąć. Panna młoda spróbowała wina mszalnego i aż ją wykręciło.

REKLAMA

Zobacz wideo Justyna Steczkowska wspomina o ślubie Leona. Jaką jest teściową?

Internauci pękają ze śmiechu. Nagranie panny młodej pijącej wino mszalne to hit

Podczas ślubnej mszy świętej młoda para ma kilka obowiązków poza finałowym powiedzeniem sobie sakramentalnego "tak". Jedną z czynności, którą muszą wykonać jest spróbowanie wina mszalnego. Kto nigdy go nie kosztował, ten może się nieźle zaskoczyć. Jak widać na popularnym ostatnio w sieci nagraniu - nie należy chyba do najsmaczniejszych trunków.

Ostatnio hitem wśród polskich użytkowników TikToka jest właśnie fragment filmu ślubnego. Widać na nim jak panna młoda przykłada do ust kielich z winem mszalnym i bierze łyk. Po spróbowaniu jej usta wyginają się w zabawnym grymasie. Szybko oddała naczynie narzeczonemu, który ledwo powstrzymywał śmiech. Jemu jednak chyba wino smakowało, bo wypił je duszkiem. Internatów rozbawiła ta sytuacja do tego stopnia, że wideo błyskawicznie stało się hitem w sieci. Tylko w ciągu doby obejrzało go 600 tysięcy osób. "Mina pana młodego mówi 'nienajgorsze'", "Mistrzyni", "Mega wesoło", "Do dna i gitara pleban se doleje" - czytamy w komentarzach.

Internauci dzielą się zabawnymi historiami ze swoich ślubów

Popularne nagranie sprawiło także, że inni internauci zaczęli opowiadać anegdoty z własnych ślubów. Okazuje się, że nie tylko ta panna młoda miała problem ze smakiem wina mszalnego. "Mieliśmy to samo, nie pijemy alkoholu i hm... przełknąć było trudno", "Moja reakcja była taka sama. A ksiądz jeszcze: zostaw mu trochę", "Na moim ślubie było bardzo dobre i słodkie. Żona wypiła najpierw bardzo małego łyczka, a do mnie ksiądz mówi, żebym wyzerował", "Oj to ja na swoim ślubie, nie piję alkoholu, to był koszmar. A mąż zamoczył dzióbek, to jeszcze raz musiał" - pisali. Inny użytkownik portalu wytłumaczył też, czym różni się w smaku wino mszalne od zwykłego, co może tłumaczyć reakcję panny młodej: "kto nie próbował nigdy, ten nie wie, że mszalne jest KWAŚNE, alko praktycznie niewyczuwalne".