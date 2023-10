Joanna Opozda razem z Antonim Królikowskim doczekała się syna, który ma już ponad półtora roku. Aktorka walczy w sądzie z byłym partnerem, który ma nie płacić alimentów na dziecko. Gwiazda na Instagramie często pokazuje, jak spędza czas z synem. Na nagraniu widzimy Vincenta siedzącego na kanapie i oglądającego kreskówkę. Nie było to jednak zwyczajne oglądanie bajki. Aktorka starała się urozmaicić czas synowi. Podczas wspólnego seansu "Toma i Jerry'ego" udawała, że przesuwa miskę bohatera, czy że spija z jej mleko. Z pewnością była to duża frajda dla Vincenta, jednak niektórzy skrytykowali gwiazdę w komentarzach.

Joanna Opozda oglądała kreskówkę z synem. Fani krytykują ją za wybór bajki

Joanna Opozda po tym, jak opublikowała nagranie, otrzymała negatywny komentarz. "Ta bajka nie jest odpowiednia dla tak małego chłopca, po co pani mu to puszcza? Jest mnóstwo ciekawych bajeczek" - napisała jedna z internautek, co wywołało prawdziwą dyskusję. "Ja się na tych bajkach wychowałam i nie czuję się przez to skrzywdzona, to jest jak najbardziej odpowiednia bajka", "Aż ciężko się czyta komentarze. Cudowna mama" - stanęły w obronie Opozdy fanki w komentarzach. Ona również zabrała głos, odnosząc się do popularnego kanału na YouTubie z animacjami "Cocomelon".

Bo chodziło o iluzję? Z Cocomelonem byłoby ciężko - wytłumaczyła swoją decyzję, dlaczego włączyła Vincentowi właśnie "Toma i Jerry'ego".

Joanna Opozda walczy z Antonim Królikowskim o alimenty

Joanna Opozda niedawno wysunęła poważne oskarżenia przeciwko Antoniemu Królikowskiemu. Twierdziła, że aktor wraz ze swoją partnerką znaleźli sposób, aby nie musiał płacić alimentów. Aktor w końcu odniósł się do jej słów, wydał oświadczenie i podał konkretne kwoty, które miały wpływać na konto żony. Królikowski został oskarżony o uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego, jednak sprawa została umorzona. Opozda podkreśla jednak, że nie odpuści i będzie walczyć dalej. "Antek za jakiś okres trzech miesięcy zapłacił dziesięć procent i śledztwo zostało umorzone. Dlatego wiem, o czym mówię. I to jest ogromna bolączka, bo trzeba znowu złożyć zażalenie, chodzić po tych komisariatach, chodzić po sądach, płacić za adwokatów" - mówiła na Instagramie.