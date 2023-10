Anna Lewandowska z całą pewnością należy do grona kobiet, które nie mają problemu z pokazywaniem swojej prywatności w mediach społecznościowych. Żona Roberta Lewandowskiego regularnie publikuje coraz to nowsze treści i informuje w ten sposób, co u niej słychać. Tym razem miłośniczka sportu opublikowała zdjęcie, które wzbudziło ogromne zainteresowanie w sieci. Całą uwagę skupił na sobie mocno odsłonięty brzuch.

REKLAMA

Zobacz wideo Jacyków ocenił styl Lewandowskiej

Anna Lewandowska opublikowała odważne zdjęcie. W takim wydaniu dawno jej nie widzieliśmy

Na instagramowym koncie Anny Lewandowskiej zrobiło się naprawdę gorąco. Wszystko za sprawą niecodzienne stylizacji, która odsłoniła naprawdę wiele. Lewandowska zapozowała do zdjęcia w krótkiej, beżowej bluzie z kapturem. Fantazyjne wiązanie na całej długości nadało modowego charakteru. Miłośniczka sportu uzupełniła kusą górę szarymi, nieco szerszymi spodniami. Cały look wykończyła naturalnie ułożona fryzura i delikatna biżuteria. Czarne okulary przeciwsłoneczne okazały się wisienką na torcie. Mimo naprawdę udanego looku, patrząc na zdjęcie, trudno oderwać wzrok od brzucha Lewandowskiej. Wyraźnie zarysowane mięśnie to z pewnością zasługa systematycznych treningów i właściwej diety.

My kobiety w gonitwie codziennych obowiązków często zapominamy o sobie, swoich marzeniach, planach, potrzebach. Chcę was zachęcić do tego, abyście zrobiły mały rachunek sumienia i zastanowiły się, co chciałybyście zmienić w swoim życiu - napisała na swoim instgramowym koncie Anna Lewandowska.

Anna Lewandowska Fot. instagram.com/@annalewandowska

Anna Lewandowska nie ukrywa, że lubi modę. Często stawia na dopracowane do perfekcji stylizacje

Anna Lewandowska słynie z tego, że dba o wizerunek. W jej przypadku nie oznacza to jednak wyłącznie eleganckich sukienek i zachowawczych garniturów. Żona Lewego często stawia na sportowe i wygodne looki. Dobrze czuje się w dresach i nie ma problemu z pokazaniem się w nich publicznie. Jak sama przyznała, wiele w jej życiu zmieniło macierzyństwo.

Lubię bawić się modą, obserwować trendy. Zawsze najlepiej czułam się w sportowych stylizacjach. Od kiedy jestem mamą to się trochę zmieniło. W mojej szafie zapanowała większa różnorodność. Z jednej strony mam bluzy z kapturem, z drugiej kobiece stylizacje i biznesowe garnitury. Łączę wiele ról w życiu i to odzwierciedla się w moim stylu" - zdradziła Anna Lewandowska w felietonie dla "Twojego Stylu".