Ewel0na dała się poznać jako jedna z najbardziej charakterystycznych uczestniczek znanego show "Warsaw Shore". Choć od wielu lat nie występuje w programie, wciąż ma spore grono fanów. Obserwatorzy śledzą jej działania w mediach społecznościowych. Kobieta regularnie pokazuje ujęcia z życia prywatnego. Na profilu na Instagramie obserwuje ją ponad pół miliona użytkowników. Dawna uczestniczka wielokrotnie pokazywała, że zmiany jen niestraszne. Kobieta regularnie modyfikuje swoje ciało. Tym razem padło na włosy.

Ewel0na z "Warsaw Shore" zmieniła się nie do poznania. Fani wyrazili opinię na temat nowego wyglądu

Ewel0na może pochwalić się różnymi metamorfozami. Kobieta zrzuciła już znaczną sumę kilogramów. Niedawną przemianę dopełniła licznymi zabiegami medycyny estetycznej, od których nie stroni od dawna. To jednak nie wszystko. Ewel0na miała na głowie już różne fryzury. Fani widzieli ją jako blondynkę i brunetkę. Niedawno jednak dawna uczestniczka postanowiła pójść na całego. Obecnie jej włosy są w kolorze pomarańczowym. Ruda fryzura idealnie wpasowała się w obecną jesień. Fani jednak mają podzielone opinię. "Szczerze? To nie pasuje ci ten kolor. W brązie lepiej", "Świetny kolor, rudy wymiata" - czytamy pod postem na Instagramie. Zdjęcie znajdziecie w galerii na górze strony. A wy co sądzicie o przemianie Ewel0ny?

Ewel0na na Instagramie szczera do bólu. Mówi o samoakceptacji

Niedawno gwiazda "Warsaw Shore" otworzyła się przed fanami na Instagramie. Ewel0na wyznała, że kiedy zaczęła pojawiać się w telewizji, była krytykowana za swój wygląd i zmagała się z kompleksami. - Zaczęłam zastanawiać się, co jest ze mną nie tak, zaczęłam mieć kompleksy i co chwila pojawiały się nowe. Początkowo zwalczyłam je, gubiąc ponad 20 kg. Później pomogłam sobie chirurgią plastyczną, gdzie prawie przypłaciłam to życiem… - mówiła. Dodała jednak, że w końcu zaakceptowała siebie. - Ale w końcu zaczęłam znowu czuć się atrakcyjna w swoich oczach. Nauczyłam się kochać siebie taką, jaka jestem. Zdaję sobie sprawę z tego, że nie jestem idealna, ale nie muszę się każdemu podobać - wyznała. ZOBACZ TEŻ: Ewel0na zaprezentowała efekt ostatnich operacji plastycznych. Nowe piersi to początek