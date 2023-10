Sandra Kubicka prowadzi prężną działalność w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie, gdzie jej poczynania śledzi 686 tysięcy obserwujących. Modelka chętnie uchyla rąbka tajemnicy i pokazuje im zarówno urywki z życia zawodowego, jak i prywatnego. Tak samo było i tym razem. Celebrytka podzieliła się recepturą na wege rosół. Sekret smaku w zupie tkwi w starannie dobranych przyprawach.

REKLAMA

Zobacz wideo Sandra Kubicka w Polsce czuje się bezpiecznie. "Czas przestać narzekać na nasz kraj"

Sandra Kubicka zdradza przepis na wege rosół. "Ten wielki gar schodzi u nas w jeden dzień"

Sandra Kubicka wstawiła rolkę, na której krok po kroku pokazała, jak przyrządza wege rosół z bezglutenowym makaronem. "Mój wege "rosół". Czy tęsknię za mięsem? Nie. Bo odtwarzam wszystkie moje ulubione mięsne potrawy z wege zamiennikami tak, że smakują tak samo" - zaczęła pod postem. W dalszej części wpisu wyjawiła, że w kuchni czuje się jak ryba w wodzie. W związku z tym nie trzyma się ścisło przepisów, a wszystkie potrawy tworzy z głowy, według własnego smaku. "Wszystkie przepisy lecą z głowy i według naszych kubków smakowych. Lubię bardzo doprawione jedzenie, dlatego wszystkiego jest zawsze dużo!" - wyjaśniła. Co dodała Sandra Kubicka do swojego wege rosołu? Na początek włoszczyznę. Później dorzuciła ekologiczne kostki bulionu warzywnego. Następnie przyszła pora na przyprawy, czyli ziele angielskie i liście laurowe. Na sam koniec nie mogło zabraknąć przypalonej cebuli. Na opublikowanym nagraniu widzimy również, że celebrytka dodała szczyptę soli i pieprzu oraz oliwę z oliwek, aby wytworzyć charakterystyczne rosołowe oka na powierzchni zupy. "Zalewam bezglutenowy makaron i dodaje świeżego pieprzu. Ten wielki gar schodzi u nas w jeden dzień. Tak bardzo kochamy tę zupę!" - dodała na koniec.

Sandra Kubicka gotuje wege zupę. Internauci nie są przekonani. "Tam przecież nic nie ma"

Opublikowany post nie umknął uwadze czujnych internautów. Ci w mgnieniu oka chwycili za telefony i ruszyli do komentowania. Niestety, nie wszyscy z aprobatą przyjęli ten przepis. Wielu dywagowało nad tym, jak można całkowicie zrezygnować z mięsa. Inni zastanawiali się, jak można gotować zupę na bulionie. "Rosół z kostki? Serio?" - dziwiła się jedna z internautek. "Tam przecież nic nie ma. Warzyw jak na lekarstwo. Cały kolor i smak to z tej kostki" - dodała kolejna. "Dodałabym jeszcze dużo lubczyku" - doradziła następna. To tylko nieliczne komentarze. Oprócz nich pojawiło się wiele innych wpisów, w których internauci pochwalili modelkę za pomysłowość i modernizację tradycyjnej zupy. "Najlepszy rosół świata! 13/10" - napisał Aleksander Baron.