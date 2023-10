Karolina Małysz-Czyż poczuła jesienny klimat i zapragnęła zmian. W tym celu udała się na wizytę do salonu fryzjerskiego. Tym razem nie zdecydowała się na minimalną zmianę, a postanowiła nieco zaszaleć i wybrała radykalną metamorfozę. Po dawnym wizerunku nie pozostało już ani śladu. Jak teraz prezentuje się córka legendarnego skoczka? Musicie to zobaczyć. Efekt końcowy jest powalający.

Zobacz wideo Karolina Małysz opowiada o ślubie. Jedno nie poszło po jej myśli

Karolina Małysz-Czyż przeszła spektakularną metamorfozę. Co za fryzura!

Karolina Małysz-Czyż prowadzi aktywną działalność w mediach społecznościowych. Na Instagramie posiada nawet dwa profile. Jeden z nich jest prywatny. To tam zazwyczaj uchyla rąbka tajemnicy i pokazuje internautom, co u niej słychać. Z kolei drugi służy do dokumentowania rodzinnych wycieczek i wypraw. "Opowiadamy o pięknych miejscach na świecie" - możemy przeczytać na profilu. Ostatnio Karolina Małysz-Czyż postanowiła się wybrać do Moszny, gdzie znajduje się piękny zamek. Zdjęciem z miejscowości podzieliła się w sieci. "Położony pośród malowniczej polskiej wsi Pałac Moszna to elektryczna mieszanka wpływów gotyku, baroku i renesansu, co czyni go prawdziwym arcydziełem, które zachwyca zwiedzających" - napisała na Instagramie. Nie da się ukryć, że zamiast zamku w pierwszy rzut oka wpada nowa fryzura córki Małysza. Wygląda na to, że ciemne długie włosy odeszły w zapomnienie. Karolina Małysz-Czyż postawiła na radykalne cięcie i całkowitą zmianę koloru. Teraz na jej głowie goszczą krótkie, jasne blond włosy i grzywka. Trzeba przyznać, że w tym wydaniu aż trudno ją rozpoznać.

Karolina Małysz-Czyż wspomina ślub. Miała dwie sukienki

Karolina Małysz wyszła za mąż 5 września 2021 roku. Rok temu w pierwszą rocznicę ślubu postanowiła wrócić pamięcią do tych pięknych wspomnień i pokazała niepublikowane wcześniej kadry. Po uroczystości odbyło się huczne, góralskie wesele. Córka skoczka na tę okazję wybrała aż dwie sukienki. Pierwsza była o kroju księżniczki w kolorze jasnego beżu. Drugą zdecydowała się założyć na pierwszy taniec. Ta kreacja była o wiele luźniejsza. Więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ.

Karolina Małysz-Czyż w nowej fryzurze https://www.instagram.com/czyzby.podroz/