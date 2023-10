Mówimy NIE zawstydzaniu kobiet. Media walczą o równość płci. "Panują podwójne standardy"

Ten rok jest rokiem potrzebnych zmian. Za nami ważne wybory, w których udział wzięło 74,38 proc. społeczeństwa. Jeszcze kilka tygodni temu mówiono, że kobiety nie głosują. My jednak pokazałyśmy, że nasze prawa muszą w końcu być respektowane. Z sondażu Ipsos dla TVP, TVN i Polsat wynika, że w tegorocznych wyborach parlamentarnych zagłosowało 73,7 proc. kobiet i 72 proc. mężczyzn. To tylko początek, a my we współpracy z innymi mediami chcemy stanąć po stronie kobiet. Plotek, Kobieta Gazeta.pl, Wysokie Obcasy, na Temat, AszDziennik, Onet Lifestyle, Ofeminin, MamaDu, Zwierciadlo.pl, Plejada i SoMagazyn (WP) dołączyły do inicjatywy ANSWEAR.LAB - #NoShameCoalition, sprzeciwiając się zjawisku woman shamingu.

"Świat potrzebuje odważnych i pewnych siebie kobiet, by - stanowiąc połowę ludzkości i jej istotną siłę - mogły torować drogę ku dobrej i sprawiedliwej przyszłości dla nas wszystkich. Jako szeroka koalicja mediów i sojuszników, chcemy wspierać tę zmianę. W mediach wciąż jest za mało dobrych praktyk i chcemy nadal inspirować do pisania o kobietach tak, by dążyć do równości płci. Wzywamy więc do działań na rzecz zaprzestania zawstydzania kobiet. Rozpowszechnianie wiadomości poniżających kobiety, prowadzi do ich uprzedmiotowienia, uciszania, niedoceniania ich umiejętności i opinii, niszczenia ich reputacji, zmusza do dostosowywania się. W końcu sprawia, że czują się bezbronne i wycofują się z życia społecznego" - brzmi fragment deklaracji.

Dane są przerażające

Skalę zjawiska woman shamingu potwierdza raport "Women Shaming | Kobiet-ocenianie 2020. Trend zawstydzania i krytyki kobiet" opublikowany przez agencję Clue PR. Aż 90 proc. kobiet usłyszało słowa krytyki na temat swojego wyglądu lub sposobu wychowania dzieci, 66 proc. kobiet czuje się ocenianych za swoje wybory życiowe - wybór partnera czy szkoły, a 73 proc. jest krytykowanych za wygląd i wagę.

- Kobiety w show-biznesie są oceniane na każdym kroku - komentuje się ich wygląd, wiek, wybory i życie uczuciowe. Tak jak w każdej innej sferze - również i tutaj panują podwójne standardy. W mediach społecznościowych czy w artykułach rzadko znajdziecie głosy, które seksualizują, uciszają czy poniżają mężczyzn. Dla kobiet to codzienność. Tak, jesteśmy portalem rozrywkowym, jednak chcemy być przykładem na to, że o kobietach można pisać z szacunkiem i należącą się im godnością - mówi Karolina Borowska, redaktor naczelna Plotek.pl. Jeśli chcesz dołączyć do akcji #NoShameCoalition, wejdź na noshame.answear.com.