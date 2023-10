Agata Duda i prezydent Andrzej Duda wrócili już z wyprawy do Watykanu. Pierwsza dama wznowiła obowiązki w kraju. W środę miała okazję spotkać się z uczniami z Podkarpacia. Zdjęcia z tego spotkania trafiły do sieci. Jak wyglądała Agata Duda? Ocenia nasz fryzjer i stylista Michał Musiał. Zauważył zmianę w prezydentowej, jakby po Watykanie wstąpił w nią nowy duch.

Agata Duda na spotkaniu z uczniami

Agata Duda na spotkanie z uczniami wybrała nowoczesny i jednocześnie bardzo kobiecy i profesjonalny strój. Postawiła na garniturowe, czarne spodnie i marynarkę w odcieniu pudrowego różu. Całość sprawiała wrażenie "późnej Diany", choć oczywiście w przeciwieństwie do lat 90. marynarce Agaty Dudy brakowało wyrazistych ramion, które były popularne ponad 20 lat temu. Stylizację pierwszej damy ocenił nasz stylista i fryzjer, Michał Musiał:

Agata Duda postawiła na zupełnie nowy, odmieniony wizerunek. Zrezygnowała z zachowawczych i dodających lat sukienek na rzecz zupełnie nowego kierunku w modzie. Pierwsza dama założyła dwurzędową marynarkę w odcieniu jasnego różu, która wyraźnie przywodziła na myśl styl księżnej Diany. W połączeniu z klasycznymi, czarnymi spodniami całość wyglądała naprawdę dobrze. Top z głębokim dekoltem okazał się strzałem w dziesiątkę - optycznie wysmuklił szyję i nadał świetnych proporcji sylwetce. Na pochwałę zasługuje również fryzura - nieco dłuższe pasma włosów naturalnie układające się wokół twarzy prezentują się doskonale. Nie można się do niczego przyczepić.

A jak wam się podoba odmieniona prezydentowa? Widać, że ona sama również dobrze się czuje nie tylko w nowoczesnej stylizacji, lecz także w sytuacji, którą dobrze pamięta jeszcze z czasów sprzed prezydentury Andrzeja Dudy. Spotkanie z uczniami liceów przebiegło w bardzo sympatycznej atmosferze, choć tematyka do najsympatyczniejszych nie należała. Nastolatkowie przyjechali z Podkarpacia do Warszawy w ramach akcji "Po owocach ich poznacie" - projektu towarzyszącego obchodom beatyfikacji zamordowanej rodziny Ulmów. To już kolejny raz, kiedy Agata Duda zaprezentowała nową fryzurę. Niedawno pisaliśmy więcej o uczesaniu pierwszej damy, o czym możecie przeczytać TUTAJ. Zdjęcia ze spotkania z dziećmi znajdziecie w naszej galerii na górze strony.