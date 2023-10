Daria Zawiałow była mężatką sześć lat. Potem zakochała się w Piotrze Rubiku

Daria Zawiałow to wokalistka, która od dobrych kilku lat trzęsie alternatywą sceną muzyczną w Polsce. Jej single z miejsca stają się przebojami, a albumy trafiają na szczyty list sprzedaży. Gwiazda od początku kariery dbała o to, aby fani skupiali się na jej dokonaniach, a nie detalach życia prywatnego. Chociaż nie ukrywała małżeństwa z muzykiem Tomaszem Kaczmarkiem, gdy pojawiły się informacje o ich rozstaniu, doniesienia te potwierdziła dopiero po ponad roku. Do niedawna miała być szczęśliwie zakochana w innym muzyku, Piotrze "Rubensie" Rubiku.

Daria Zawiałow była mężatką sześć lat. Tomasza Kaczmarka poznała w "X Factor"

Daria Zawiałow poznała męża Tomasza Kaczmarka w programie "X Factor". Obydwoje byli uczestnikami, których najpierw połączyła pasja do muzyki, a następnie miłość. W 2016 roku stanęli na ślubnym kobiercu, a Kaczmarek opuścił nawet zespół Cała Góra Barwinków, by dołączyć do grupy dwa lata później. Zakochani nie afiszowali się ze swoim uczuciem, a kiedy w prasie zaczęły się pojawiać informacje o ich rozstaniu, wokalistka potwierdziła je dopiero półtora roku później. Przyznała wówczas na Instagramie, że jest singielką.

Mama i dziadkowie, siostra, brat mojej mamy i jego córka, z czasem mój przyjaciel Michał, a także na pewnym etapie życia mój mąż. Wszyscy oni mieli na mnie ogromny wpływ. Akceptowali moją inność, nie przeszkadzali mi rozwijać się tak, jak chciałam. Zalewali ciepłem. Uczyli empatii. Wpajali, że trzeba być dobrym dla ludzi i świata - mówiła Daria Zawiałow o mężu w wywiadzie z "Elle".

Daria Zawiałow po rozstaniu z mężem związała się z Piotrem Rubikiem

Zawiałow po rozstaniu z mężem odnalazła szczęście u boku innego muzyka, Piotra "Rubensa" Rubika. Wokalistka potwierdziła związek w lipcu 2022 roku, kiedy to wrzuciła do sieci zdjęcie, na którym całuje się z nowym partnerem. Od tamtej pory zakochani chętnie dzielili się na Instagramie wspólnymi kadry, nie ukrywając swojej miłości. Fani w sierpniu tego roku zauważyli jednak, że razem zrobione zdjęcia zniknęły z nich profilów, a muzycy przestali się obserwować. Obydwoje do tej pory milczą w tej sprawie. Po wspólne kadry Zawiałow z partnerami wejdźcie do naszej galerii u góry strony.