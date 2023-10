Michał Wiśniewski szuka pracownika. Podał wymagania i stawkę

Michał Wiśniewski szuka osoby chętnej do współpracy. Muzyk nie napisał niestety, do jakiej konkretnie funkcji potrzebuje pracownika, zamieścił jednak listę wymagań oraz proponowaną startową stawkę, co nadal jest w Polsce rzadkością.

Michał Wiśniewski szuka pracownika

Ogłoszenie zaczyna się dość enigmatycznie - "Chcesz być częścią naszego zespołu?". Niestety, nie wiadomo, czy chodzi o osobę techniczną, kolejnego muzyka, a może o zwykłą pomoc w organizacji koncertów. Niewiele światła na tę sprawę rzuca też zamieszczona lista wymagań, która może oznaczać jednocześnie wszystko i nic. Poszukiwany jest człowiek "dyspozycyjny czasowo", "wielozadaniowy", "odporny na pracę pod presją czasu", "radzący sobie świetnie ze stresującymi sytuacjami", zainteresowany "długotrwałą współpracą" i posiadający prawo jazdy kat. B. Nie wymieniono pracy biurowej, więc najpewniej nie chodzi o człowieka, który za pośrednictwem komputera, maila i telefonu będzie organizował różne rzeczy.

Wielozadaniowy, odporny na stres i pracujący sprawnie, także pod presją. Osoba, którą wybierze Wiśniewski, mogłaby liczyć na zarobki zaczynające się od 5000 złotych wzwyż. Najpewniej jest to kwota brutto, ale tego również nie wiadomo. Dodatkowym plusem pracy z Michałem Wiśniewskim ma być klasyczne "zdobycie doświadczenia", ale również "praca pełna wyzwań, wrażeń i dobrej muzyki". Zainteresowani? Nie musicie tworzyć listu polecającego, wystarczy CV, które trzeba wysłać do 23 października. Treść całej oferty znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Ich Troje na polskiej scenie od niemalże 30 lat

Choć od powstania zespołu Ich Troje minęło już prawie 30 lat (3 listopada Ich Troje obchodzi "urodziny", w tym roku 28.), Michał Wiśniewski nadal koncertuje z przyjaciółmi i ma grafik wypełniony występami po brzegi. Mimo że lata największej popularności Ich Troje mają już za sobą, wciąż są jedną z grup, które Polacy chętnie słuchają i oglądają na koncertach. Dwukrotnie reprezentowali Polskę w konkursie Eurowizji, popularność przełożyła się dla Michała Wiśniewskiego na okazję do wyrobienia sobie własnej marki. Jego życie mogliśmy oglądać w pierwszym tego rodzaju w Polsce show "Jestem, jaki jestem". Teraz zaś na platformie YouTube pokazuje, jak buduje nowy dom w "Jestem, jaki jestem 3, czyli Wiśnia buduje".