Wersow się postarzyła. Fani zachwyceni. "Trochę jak bogata ciotka z Ameryki"

Weronika Sowa w ciągu ostatnich kilku lat stała się jedną z czołowych celebrytek młodego pokolenia. Wierni fani Wersow śledzą jej każdy krok. Pewnego dnia mieli okazję zobaczyć, jak influencerka "wskoczyła" w popularny na TikToku trend. Filmik zyskał niemal dwa miliony wyświetleń i ponad 130 tys. polubień. Nie obyło się również bez setek komentarzy. Jak obserwujący zareagowali na gwiazdę w zupełnie nowej odsłonie?

REKLAMA

Zobacz wideo Wersow o przerabianiu zdjęć i pracy. "Ktoś do mnie napisał w nocy..."

Wersow postarzyła się o kilka dekad. Spokojnie, to tylko filtr

TikTok w ostatnich miesiącach "zalała" fala filmików mniej lub bardziej znanych osób z filtrem postarzającym. Nic dziwnego, każdy chciałby się przekonać, jak może wyglądać za kilkadziesiąt lat. Filtr o nazwie "Aged" dodaje zmarszczek, bruzd, cieni pod oczami, a nawet siwych włosów. Niektórych jednak ewidentnie filtr lubi bardziej niż innych. Jedni wyglądają w nim jak bardziej dystyngowane wersje siebie z przyszłości, gdzie drudzy z przerażenia zamykają oczy na widok nieuchronnej utraty urody. Sęk w tym, że nie wiesz, jak filtr cię potraktuje, dopóki go nie przetestujesz. Do zabawy z trendem włączyli się liczni influencerzy, aktorzy, piosenkarze i inne gwiazdy, zarówno z Polski, jak i zza granicy. Dołączyła do nich również Wersow. Na opublikowanym przez nią nagraniu na TikToku widzimy porównanie starszej Weroniki i teraźniejszej. Kobieta nie ma sobie nic do zarzucenia, co potwierdza w opisie: "Czuję, że będę cool babcią, która nikogo głodnego z chaty nie wypuści".

Fani skomentowali "postarzałą" wersję Wersow

Obserwujący młodą celebrytkę na TikToku nie zawiedli. Na niemal 600 komentarzy ze świecą szukać negatywnej opinii o Wersow w roli staruszki. "Prawie nie widać zmarszczek, mega dobrze dbasz o cerę" - pochwaliła jedna z fanek. "W każdym wydaniu wyglądasz pięknie" - dodała inna. Niektórzy żartobliwie komentowali, jaką babcią Wersow będzie w przyszłości. "Wyglądasz jak taka mega miła, comfort babcia!", "Trochę jak taka bogata ciotka z Ameryki", "Wydajesz się tą super babcią" - to tylko niektóre z opinii. W podobnym tonie wypowiedziało się kilkaset innych osób oczarowanych "babcią Werką".