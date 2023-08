Portale rozrywkowe rozpisują się o nietypowym ślubie, do jakiego doszło w Indonezji. Na ślubnym kobiercu stanęła bowiem para, którą dzieli 25 lat różnicy. 41-letnia bizneswoman poślubiła 16-letniego syna jej koleżanki. Co więcej, matka nastolatka sama namawiała młodzieńca do uroczystości. Zaręczyny pary odbyły się po zaledwie dwóch miesiącach ich bliższej znajomości.

41-latka i 16-latek wzięli ślub w Indonezji

Choć Kevin nie ukończył jeszcze 18 lat, jego ślub z 41-letnią Marianą został zawarty w Indonezji legalnie. Zdjęcia pary z ceremonii trafiły do sieci społecznościowych i od razu wzbudziły ogromne zainteresowanie internautów. Co więcej, matka nastolatka im kibicowała. Chciała bowiem, aby jej przyjaciółka w końcu była szczęśliwa po ostatnim nieudanym związku. "Miała obstawać za ich ślubem, bo chciała w ten sposób pocieszyć swoją przyjaciółkę po ostatnich feralnych zaręczynach" - czytamy na portalu Mirror. Matka chłopca jest młodsza od jego partnerki o cztery lata.

Wzięli ślub, jest jednak jedno "ale"

Na temat małżeństwa wypowiedział się Rzecznik Indonezyjskiej Komisji Ochrony Dzieci w Zachodnim Kalimantanie. Przekazał, że para została odwiedzona przez urzędników. I właśnie tutaj jest jedno "ale". 41-latce i 16-latkowi nakazano spać w oddzielnych łóżkach. Ich współżycie będzie dozwolone dopiero wtedy, gdy nastolatek ukończy 18 lat. Znajomi młodej pary dywagują, jakoby małżeństwo zostało zawarte dla pieniędzy. Mariana jest bowiem majętną kobietą, która posiada sieć sklepów spożywczych, co miało zachęcić rodzinę nastolatka.

