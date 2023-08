Pol'and'Rock Festival jak co roku przyciągnął tłumy, które chciały dobrze się bawić w rytm muzyki najpopularniejszych zespołów. Organizatorzy w ten sposób chcieli wyrazić swoją wdzięczność za wsparcie podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nie wszyscy jednak widzą w festiwalu dobrą zabawę. W "Wiadomościach" TVP postanowiono odnieść się do wydarzenia organizowanego przez Owsiaka, jednak to nie muzyka była głównym tematem reportażu. Więcej zdjęć oddających klimat Pol'and'Rock znajdziecie w galerii na górze strony.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak wygląda 29. Finał WOŚP zza kulis?

"Wiadomości" TVP o Pol'and'Rock: Partyjny festiwal za pieniądze WOŚP

Już zapowiedź reportażu wskazywała, że TVP nie zamierza mówić o zjednoczeniu i wyśmienitej muzyce. "Partyjni towarzysze Donalda Tuska kampanię wyborczą, postanowili prowadzić na festiwalu muzycznym, finansowanym m.in. ze zbiórki pieniędzy na rzecz chorych dzieci. Na scenie wydarzenia organizowanego przez Jerzego Owsiaka, nie brakowało polityków, antyrządowych haseł i pracowników telewizyjnej stacji, kojarzonej jednoznacznie z Platformą Obywatelską" - tak materiał zapowiedziała Edyta Lewandowska. W reportażu zamiast dobrej muzyki i szczęśliwych ludzi widzowie mogli zobaczyć jedynie wyodrębnione wątki polityczne. Materiał został zakończony słowami Jerzego Kryszaka ze spotkania na Akademii Sztuk Przepięknych. "Nie rodźcie im dzieci. Niech oni sami je sobie, k***a, urodzą!". Tymczasem inną wersję podsumowania koncertu, widzowie mogli obejrzeć w "Faktach" TVN-u. Tam nie mówiono już o politycznych wystąpieniach i nie przytoczono powyższych wypowiedzi. Podkreślono natomiast, że był to festiwal "równości i miłości".

Fest Festival odwołany. Jest oświadczenie organizatorów

Pol'and'Rock Festival 2023. Kogo mogliśmy zobaczyć w tym roku?

Wydarzenie trwało od 3 do 5 sierpnia i przyciągnęło mnóstwo fanów dobrej muzyki. By zapewnić odpowiedni klimat i warunki, organizatorzy wybudowali całe miasteczko, w którym były food trucki, szpital polowy i supermarkety. Na scenie mogliśmy zobaczyć m.in. Lady Pank, Napalm Death, Krzysztof Zalewski, Apollo 440, Brodka, LemON, Biohazard, Royal Republic, czy Kwiat Jabłoni. Kolejna edycja już w przyszłym roku. ZOBACZ TEŻ: Nieoczekiwany ślub w obecności Owsiaka na Pol'and'Rock. Zrobił wyjątek. "Festiwal ich połączył i ożenił"