Jeśli ktoś z was interesuje się tym, co mówią gwiazdy i ciekawy jest, jaka czeka nas przyszłość, to musiał choć raz słyszeć o Krzysztofie Jackowskim. Zresztą mężczyzna nie raz pomagał policji przy najgłośniejszych sprawach kryminalnych w Polsce. Dzięki czemu zyskał sobie niemałe grono fanów, a wiele osób wierzy w jego - niezawsze sprawdzające się - przepowiednie. Ile kosztuje taka usługa? Ceny mogą wprowadzić w osłupienie.

Cennik Krzysztofa Jackowskiego. Tyle jasnowidz z Człuchowa bierze za usługę

Krzysztof Jackowski prowadzi bardzo dobrze prosperujące konto na YouTube, gdzie chętnie dzieli się swoimi wizjami i przepowiedniami. Jednak poza działalnością internetową, ma również biuro w Człuchowie. Poza tym raz w tygodniu można się z nim spotkać w Gdańsku, w Warszawie oraz w Katowicach.

Patrząc na ogromną popularność jasnowidza z Człuchowa, można by przypuszczać, że jego usługi mogą słono kosztować. Jednak jak się okazuje, nic bardziej mylnego. Ceny są dość przystępne. W dodatku jasnowidz wielokrotnie powtarza, że żyje skromnie. Zdjęcia Krzysztofa Jackowskiego znajdziecie w galerii.

Mam stały cennik od lat. To jest 250 złotych za pomoc. Czy to jest dużo, mało? Wydaje mi się, że to uczciwa cena. Tak jak uczciwa jest moja praca - zdradził podczas rozmowy z czasopismem "Viva!"

Jackowski znany jest ze spraw kryminalnych. Ilu osobom pomógł?

Do Jackowskiego zgłasza się nie tylko policja, ale także rodziny ofiar czy osób zaginionych. "Naturalne jest, że najpierw liczą na policję. Gdy tej nie udaje się odnaleźć osoby zaginionej, szukają pomocy u prywatnego detektywa. Ci jednak potrafią wysoko się cenić. Detektyw o chyba najbardziej znanym w Polsce nazwisku, ten bardzo "medialny", bierze za swoje usługi od dziesięciu tysięcy złotych wzwyż. Wiem to od swoich klientów" - tłumaczył jasnowidz w rozmowie z portalem nowosci.com.pl. Jednocześnie mężczyzna podkreślił, że od lat nie zmienił swojej stawki za usługi. Jest ona również niezależna od rodzaju i poziomu trudności sprawy. ZOBACZ TEŻ: Na co choruje Krzysztof Jackowski? Jakiś czas temu przeszedł operację. "Bałem się, że umrę"