Krzysztof Jackowski od lat przewiduje zjawiska na świecie, które według jego opinii mają się wkrótce wydarzyć. Już kilka lat temu wziął się również za prowadzenie kanału na YouTube, dzięki któremu dociera do jeszcze większej liczby odbiorców. Choć praktyka byłego tokarza z Człuchowa od początku budzi wiele kontrowersji i nie ma wiarygodnego eksperymentu naukowego, który dowodziłby istnienia tego zjawiska, wieszczbiarz regularnie udziela się w mediach i komentuje bieżące sprawy. Ostatnio pochylił się nad sztuczną inteligencją, przekonywał, że wie, co wydarzy się w Polsce jesienią oraz opowiedział o wizji związanej z Iwoną Wieczorek. Teraz przyszedł czas, aby powróżyć z fusów nad przyszłością króla Karola III.

REKLAMA

Zobacz wideo Po Hollywood krążą różne teorie spiskowe. Niektóre są przerażające!

Krzysztof Jackowski twierdzi, że króla Karol III odda władze

"On nie chce być długo królem" - zaczął dosadnie Jackowski. Były tokarz przekonywał następnie, że plan Karola to bycie królem na zaledwie kilka lat, a następnie przekazanie władzy księciu Williamowi. "Mam wrażenie, że chce być kilka lat królem i oddać królestwo synowi. Wtedy, jakby oddawał królestwo, to by nazywał, że "rozpoczyna się nowa Anglia". Coś nowego, że Anglia się odrodziła, albo ma się odrodzić" - powiedział podczas transmisji na żywo.

Krzysztof Jackowski fot. Youtube @JASNOWIDZ Krzysztof Jackowski

Krzysztof Jackowski ocenił króla Karola III

Krzysztof Jackowski podczas transmisji przekonywał także, że król Karol jest bogobojny i ma dość staromodne poglądy. Ocenił także, jego relacje z synami są dosyć chłodne. "On mi się kojarzy: bogobojny, w sobie wierzący. Ma bardzo sztywne relacje z synami. Synowie jak gdyby wiedzieli o czymś od dawna, przez co ich stosunki są sztywne, takie chłodne" - mówił Jackowski.

Cichopek pluska się w basenie na różowym pączku. "Instagram vs. rzeczywistość"