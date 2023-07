Muzyk odszedł w środę 26 lipca w Los Angeles. Wieść o jego śmierci przekazali koledzy z zespołu. "Randy był integralną częścią The Eagles i grał na instrumentach, gdy zespół osiągał pierwsze sukcesy. Jego skala głosu była niezwykła, zwłaszcza w jego popisowej balladzie "Take It to the Limit". Jako pierwszy basista pionierskiej grupy country-rockowej Poco, stał na czele muzycznej rewolucji, która rozpoczęła się w Los Angeles pod koniec lat 60." - czytamy na oficjalnej stronie zespołu. Przyczyną śmierci były powikłania po zapaleniu płuc. Więcej zdjęć znajdziesz w galerii na górze strony.

REKLAMA

Zobacz wideo Magda Stępień mówi, jak czuje się rok po stracie swojego syna Oliwiera. "Staram się walczyć o siebie"

Randy Meisner nie żyje. Jak wyglądała jego kariera?

Meisner urodził się 8 marca 1945 roku w Scottsbluff w stanie Nebraska. Razem z Donem Henleyem, Glennem Freyem i Bernie'em Leadonem założyli The Eagles. Wszyscy doskonale znamy piosenkę "Hotel California" czy "Take it Easy". Dzięki nim gwiazdom udało się zabłysnąć na muzycznym rynku. W 1997 roku rozpoczął karierę solową i wydał pięć płyt.

Glenn Frey nie żyje. Gitarzysta The Eagles miał 67 lat

Randy Meisner już wcześniej miał problemy zdrowotne

Od kwietnia 2015 roku muzyk nie pojawiał się publicznie na żadnych imprezach. Spekulowano, że muzyk ma problemy z alkoholem. Meisner zamieścił specjalne oświadczenie, w którym zaprzeczył plotkom. Problemy zdrowotne zaczęły się już w 2004 roku. Randy trafił wtedy do szpitala wskutek bólów w klatce piersiowej. W 2016 roku dobrowolnie zwrócił się o przyznanie mu kurateli. Nie mógł poradzić sobie po tragicznej stracie żony, która została postrzelona w głowę. ZOBACZ TEŻ: Znane są okoliczności śmierci Sinead O'Connor. Policja wydała komunikat