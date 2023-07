Iga Świątek od momentu wybuchu wojny w Ukrainie solidaryzuje się z naszymi wschodnimi sąsiadami. Tenisistka bierze aktywny udział w niesieniu pomocy ofiarom wojny. Oprócz tego nieustannie od lutego 2022 roku gra w niebiesko-żółtej wstążce przypiętej do czapki z daszkiem. Nie inaczej było podczas turnieju w Warszawie, w którym pokonała Uzbeczkę Niginę Abduraimovą.

Iga Świątek w ogniu krytyki. W obronę wziął ją ojciec

Taka postawa Iga Świątek nie wszystkim przypada do gustu. Od jakiegoś czasu pierwsza rakieta świata mierzy się z falą nieprzychylnych komentarzy. Spada na nią krytyka i zarzuty dotyczące noszenia ukraińskiej flagi podczas meczów. Do sprawy odniósł się ojciec tenisistki. W jednej z wypowiedzi Tomasz Świątek stanowczo zaprzeczył, jakoby przypięta flaga miała stronniczy charakter polityczny. "Jej poglądy są jasne, chce zakończenia wojny" - stwierdził.

Świątek rozpoczęła turniej w Warszawie. Na trybunach znane nazwiska

Jak podaje portal tennis-infinity.com., w dalszej części wypowiedzi mężczyzna stanowczo zaznaczył, że jego córka ma prawo do własnego zdania na każdy temat, a w tym co robi, jest zawsze bardzo konsekwentna. "Nie można jednak stać obojętnie przy takim temacie jak wojna. Iga ma prawo do swojej opinii. I jest w tym konsekwentna. Krzywda ludzka, o której nie wszyscy, którzy chcą rozmawiać na Ukrainie, powinna być jasna" - powiedział. Na sam koniec wypowiedzi Tomasz Świątek odniósł się jeszcze do fali krytyki, jaka spadła na jego córkę po ćwierćfinale Wimbledonu. "Niestety po meczu z Eliną Switoliną pojawiło się wiele negatywnych komentarzy. To było szkodliwe" - zdradził.

Iga Świątek na turnieju w Warszawie. Na trybunach pojawiły się znane nazwiska

Obecnie trwa turniej BNP Paribas Warsaw Open. We wtorek 25 lipca Iga Świątek w pięknym styl wygrała z Uzbeczką Niginę Abduraimovą. Polska tenisistka mogła liczyć na ogromne wsparcie kibiców. Towarzyszył jej nie tylko ukochany tata, ale i mnóstwo znanych osobistości. Na trybunach pojawili się m.in. Grażyna Torbicka z mężem, czy prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski. Politykowi towarzyszyli Sławomir Nitras oraz Cezary Tomczyk. Iga Świątek nie zapomniała o swoich fanach. Po zwycięskim meczu z uśmiechem na twarzy rozdawała autografy. Więcej zdjęć Igi Świątek znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.

