Amerykanin Chris Terrell w przeciągu dwóch lat diametralnie zmienił swoje życie. Mężczyzna był chorobliwie otyły i ważył ponad 130 kilogramów. Smutne wydarzenie z jego życia rodzinnego skłoniło go do wzięcia się za siebie i całkowitej zmiany dotychczasowych nawyków. Dziś sam motywuje innych, którzy są dopiero na początku swojej drogi o zdrowszą wersję siebie. Zobaczcie, jak udało mu się osiągnąć tak spektakularny efekt. Na nowych zdjęciach jest wręcz nie do poznania.

Chris Terrell schudł ponad 45 kilogramów. Zmienił nastawienie po śmierci ojca

Chris Terrell w krytycznym momencie swojego życia ważył ponad 130 kilogramów. Problemy z otyłością zaczęły się u niego jeszcze kiedy był nastolatkiem. W wieku 15 lat ważył już 90 kilogramów. Przez siedzący tryb życia i objadanie się jedzeniem z fast foodów problem z wiekiem jedynie się nasilał. Chris oprzytomniał, kiedy zmarł jego ojciec. To właśnie wtedy podjął decyzję, że nie chce już wieść tak niezdrowego trybu życia. Wcześniej Amerykanin wielokrotnie próbował się odchudzać, ale wybierał zbyt restrykcyjne diety, które zawsze kończyły się kompulsywnym powrotem do starych nawyków żywieniowych. Dodatkowo brak jakiegokolwiek ruchu także przyczyniła się do jego problemów z wagą. Po śmierci ojca zdecydował zupełnie zmienić nastawienie do posiłków. Zamiast obsesyjnie liczyć każdą kalorię, zaczął rozsądnie podchodzić do jedzenia. Dodatkowo zapisał się na basen, a to jedna z najefektywniejszych form poprawienia kondycji, bo pływanie aktywuje wszystkie mięśnie.

Chris Terrell motywuje innych. Zdobytą wiedzę i doświadczenie wykorzystuje w pracy z podopiecznymi

Dzięki wprowadzonym w życie zmianom Chris Terrell schudł ponad 45 kilogramów. Zbędną tkankę tłuszczową gubił sukcesywnie i cały proces zajął mu dwa lata. Zmienił się nie tylko fizycznie, ale także naprawił relację z samym sobą i dziś dobrze czuje się w swojej skórze. Mężczyzna zaangażował się także w pomaganie innym. Przede wszystkim motywuje, korzystając z mediów społecznościowych, gdzie dzieli się z obserwatorami efektami metamorfozy. Terrell został też trenerem personalnym i zdobytą w praktyce wiedze wykorzystuje do tego, aby pomagać innym. Kto lepiej zrozumie osobę borykającą się z problemami otyłości, jeśli nie człowiek, który sam przez pot i łzy musiał zawalczyć o własne zdrowie. Zdjęcia z jego przemiany znajdziecie w galerii na górze strony.