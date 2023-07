Krzysztof Jackowski już wie, co wydarzy się jesienią. "Mamy problem"

Krzysztof Jackowski od lat przewiduje zjawiska na świecie, które według jego opinii mają się wkrótce wydarzyć. Już kilka lat temu wziął się również za prowadzenie kanału na YouTube, dzięki któremu dociera do jeszcze większej liczby odbiorców. Choć praktyka jasnowidza z Człuchowa od początku budzi wiele kontrowersji i nie ma wiarygodnego eksperymentu naukowego, który dowodziłby istnienia tego zjawiska, wieszczbiarz regularnie udziela się w mediach i komentuje bieżące sprawy. Ostatnio zabrał głos w kwestii zbliżających się w Polsce wyborów.

Krzysztof Jackowski już wie, co z wyborami. "Mamy problem"

Jackowski przewiduje, że w najbliższych miesiącach sytuacja w naszym kraju nie będzie najłatwiejsza. Według byłego tokarza wybory na jesień mogą się nie odbyć. "Ja mówiłem od dawna, że wybory do parlamentu, które mają się odbyć w tym roku, nie będą takie oczywiste. Oczywiście, ja się zastrzegam, ja nie twierdzę, że jestem tego pewny. Ale czuję, że do tych wyborów może nie dojść" - ocenił podczas transmisji na żywo Jackowski.

Jackowski przemówił w sprawie sztucznej inteligencji. Niepokojące słowa

Jackowskiego już podczas jednej z transmisji twierdził, że przez rozwój sztucznej inteligencji nieuniknione jest to, że wiele osób straci pracę. Człuchowianin teraz zwraca uwagę na to, że roboty mogą również zastąpić człowieka w relacjach międzyludzkich. "Ja bym się nie zdziwił jak za niedługi czas, dwa lata, pięć, dziesięć, jak ktoś sobie wybierze takiego robota za żonę lub za męża, a dlaczego by nie" - powiedział.