Krzysztof Jackowski od lat przewiduje zjawiska na świecie, które według jego opinii mają się wkrótce wydarzyć. Już kilka lat temu wziął się również za prowadzenie kanału na YouTube, dzięki któremu dociera do jeszcze większej liczby odbiorców. Jasnowidz z Człuchowa udziela się także w mediach, gdzie komentuje bieżące sprawy. Ostatnio wziął się za sztuczną inteligencję. Jaką przyszłość przewiduje?

Krzysztof Jackowski przemówił w sprawie sztucznej inteligencji. Wie, co nas czeka

Jackowski już kiedyś podczas jednej z transmisji twierdził, że przez rozwój sztucznej inteligencji nieuniknione jest to, że wiele osób straci pracę. Człuchowianin teraz zwraca uwagę na to, że roboty mogą również zastąpić człowieka w relacjach międzyludzkich. "Ja bym się nie zdziwił jak za niedługi czas, dwa lata, pięć, dziesięć, jak ktoś sobie wybierze takiego robota za żonę lub za męża, a dlaczego by nie" - powiedział. "Zaczyna się epoka kogoś, z kim niebawem będziemy mogli porozmawiać, kogoś, z kim się poznamy, kogoś, o kim będziemy wiedzieli, że to jest maszyną, ale z wieloma pozornie ludzkimi cechami" - ocenił były tokarz.

Jackowski przestrzega przed sztuczną inteligencją

Jasnowidz przestrzegł swoich obserwatorów. Człuchowianin zauważa, że mamy tendencje obawy przed UFO, a nie zauważamy, ze to właśnie sztuczna inteligencja może być największym zagrożeniem dla ludzkości. "To jest niesamowite, ostatnio mówi się dużo o UFO, czyli obce cywilizacje, ale w pewnym sensie my tworzymy inteligentną istotę, bezcielesną istotę, która będzie pewną jednością, która będzie zawiadywała o wielu rzeczach, którymi my się przestaniemy interesować" - przyznał Jackowski. Zdjęcia jasnowidza znajdziecie w galerii na górze strony.

