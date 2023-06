Wildson ma 35 lat i pochodzi z Brazylii. Mężczyzna poddał swoje ciało przerażającym modyfikacjom, które kosztowały fortunę. Ludzie wytykają go na ulicy i nazywają diabłem. Ekstremalną przygodę z modyfikacjami zaczął w wieku 16 lat i szybko się od tego uzależnił. Jak sam przyznaje, teraz czuje się bardzo dobrze w swojej skórze i wykonanie tych procedur uczyniło go wyjątkowym.

Mężczyzna z Brazylii wydał prawie 100 tysięcy złotych na modyfikacje ciała. Zaczął w wieku 16 lat

Wildson miał zaledwie 16 lat kiedy zdecydował się na pierwszy piercing, który na dobre rozpoczął jego przygodę z modyfikacjami ciała. Przebił wtedy skórę za pomocą igły do szycia. Dziś w wieku 35 lat trudno znaleźć miejsce na jego skórze, na którym nie ma piercingu, tatuażu, rozcinania czy umieszczania specjalnych zgrubień pod skórą. Mężczyzna miał usuwane uszy i tatuowane dziąsła. Na wszystkie zabiegi wydał już około 20 tysięcy dolarów (w przeliczeniu ponad 81 tysięcy złotych) i nie zamierza przestać. Mężczyzna ma wytatuowany cały język czarnym atramentem, który zdecydował się przeciąć na pół. Jednym z ostatnich zabiegów, jakim się poddał, było rozcięcie penisa. W rozmowie z brytyjskim "Mirror" wyznał, że było warto i zabieg wcale nie był aż tak bolesny. "Najbardziej bolało przemalowanie języka na czarno. Penis bolał mniej" - wyznał Wildson.

Byłem już nazywany diabłem i szalonym psem. Kiedy ludzie mnie widzą, boją się, odchodzą na bok i robią znak krzyża, jakbym naprawdę był kimś złym - podkreślił Wildson.

Wildson wywołuje spore kontrowersje wśród ludzi, ale bywa też podziwiany

Wildson w rozmowie z "Mirror" wyznał, że ekstremalne modyfikacje uczyniły go wyjątkowym i jest dumą dla ludzi ze swojego kraju. Mężczyzna podkreślił, że owszem często spotyka się z negatywnymi reakcjami, ale równie często obcy ludzie szanują jego wybory i postrzegają jego ciało jako sztukę. "Bramki na lotnisku muszą wariować, kiedy wybiera się w podróż. Przecież ma w sobie mnóstwo metalu", "Wyobraź sobie, że twoja córka przyprowadza go do domu", "Jeśli jest szczęśliwy, to najważniejsze" - czytamy w komentarzach. Niżej zobaczcie zdjęcia innych osób, które poddały się modyfikacjom ciała.

