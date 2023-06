Jeden z użytkowników portalu Reddit trafił w internecie na aukcję używanej sukni ślubnej. Fotografie przedstawiały białą wyszywaną kryształkami suknię z długim trenem umieszczoną na manekinie. Wśród zdjęć pojawiło się także zdjęcie z imprezy, na którym widać pannę młodą przytuloną do mężczyzny, który został ucięty. Ogłoszenie nie różniło się niczym od innych podobnych ofert tego typu, których pełno jest w sieci. Zupełnym zaskoczeniem był opis, znajdujący się pod spodem. "Suknia matki pana młodego. W doskonałym stanie, założona tylko na kilka godzin" - czytamy w ogłoszeniu. Użytkownicy Reddita nie kryją oburzenia i uważają, że taka kreacja jest nie na miejscu.

REKLAMA

Zobacz wideo Tradycyjnej ceremonia teściowej dla synowej przed ślubem księcia Husajna

Mama pana młodego na ślub syna założyła białą suknię z trenem. "To naprawdę niestosowne"

Użytkownicy Reddita są oburzeni takim wyborem kreacji przez mamę pana młodego. Zgodnie z zasadami savoir vivre'u śnieżnobiały kolor sukni zarezerwowany jest w tym ważnym dniu dla panny młodej. Kobieta nie tylko wybrała nieodpowiedni kolor, ale także kreację z długim trenem, która do złudzenia przypominała strój przyszłej synowej. "Gdyby moja teściowa się tak ubrała, kazałabym jej wyjść", "To suknia ślubna. Nie da się jej nazwać inaczej. To naprawdę niestosowne" - czytamy w komentarzach. Jak sądzicie, czy mama panna młodego popełniła faux pas?

suknia matki pana młodego https://www.reddit.com/r/weddingshaming/comments/plh9le/found_one_in_the_wild_lads_worn_that_poor_bride/

Strój teściowej na ślubie. Stwierdziła, że założy własną suknię ślubną

Jak się okazuje, już niejedna mama pana młodego wpadła na podobny pomysł. Jedna z panien młodych podzieliła się w internecie historią dotyczącą jej perypetii z teściową. Matka pana młodego otwarcie stwierdziła, że na ślub ma zamiar przybyć we własnej sukni ślubnej, w której powiedziała kiedyś sakramentalne "tak". Przerażona jej decyzją panna młoda poprosiła internautów o radę na platformie Reddit. "Pan młody powinien chyba ożenić się ze swoją matką, skoro ta chce założyć suknię ślubną na jego ślub, jakby to ona była panną młodą" - stwierdził jeden z użytkowników platformy. Internauci zasugerowali, aby kobieta jak najszybciej porozmawiała z narzeczonym, bo zachowanie teściowej było żenujące i absurdalne.