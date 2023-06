Wojciech Glanc jest jasnowidzem, który zdobywa coraz większą rozpoznawalność w sieci. Dał się poznać szerszemu gronu odbiorców za sprawą udziału w drugiej odsłonie programu "Big Brother". Tam był znany jako "brzuchomówca". Wystąpił również w "Mam talent!". Od niedawna spełnia się jako jasnowidz. Na swoim kanale na YouTube dzieli się przepowiedniami. Ostatnio wyznał, co czeka Polaków w wakacje.

Jasnowidz przepowiedział, co się stanie w wakacje. Nie ma dobrych wieści

Jasnowidz Wojciech Glanc w ostatnim filmie na YouTube podzielił się wizją, która dotyczyła okresu wakacyjnego. Jak się okazało, nie ma dobrych wieści. Twierdzi, że Polaków czekają ogromne problemy w ruchu lotniczym. Ma to być spowodowane nie tylko działaniami Rosji, ale także utrudnieniami ze strony polskiego rządu. Początkowo odwołał się do obiektów latających, które niedawno znajdowały nad naszym krajem. Wyznał, że to dopiero początek. "Pierwsza rzecz, która chodzi mi po głowie, bardzo poważna (…) zdarzyły się sytuacje z rakietą, z latającymi balonami i tym podobnymi rzeczami. Ja wam mówiłem, że do tego typu prowokacji będzie dochodziło(…) Ta radziecka armia już tam za bardzo siły nie ma, żeby zrobić coś poważniejszego, więc pozostają w tej chwili swego rodzaju zagrywki psychologiczne" - powiedział na swoim kanale.

Wojciech Glanc dodał, że sytuacja na lotniskach może być trudna. Jego zdaniem nie dojdzie do żadnego wypadku, ale podróżujący mogą oczekiwać sporych problemów związanych z ruchem lotniczym. Stwierdził, że pasażerowie muszą być na to przygotowani i liczyć się z kłopotami podczas wakacji. "Jeśli mówimy o wakacjach, nie ma się co bać, że dojdzie do jakiejś katastrofy. Jednak możemy spodziewać się zawieruchy w połączeniach lotniczych, ponieważ będzie więcej takich sytuacji (…) Będzie chaotycznie, będzie dużo zamieszania i dużo problemów" - dodał.

Nie jest to pierwsza przepowiednia Wojciecha Glanca. Jasnowidz wypowiedział się na temat króla Karola III

Przepowiednie Wojciecha Glanca nie dotyczą jedynie Polaków. Niedawno jasnowidz postanowił wypowiedzieć się na temat brytyjskiego monarchy. Tuż po koronacji postawił sprawę jasno: Karol III nie będzie dobrym królem. Stwierdził, że nie powinien pełnić tak ważnej pozycji, ponieważ jest "histeryczny". Dodał także, że elementem, który "trzyma go w ryzach" jest królowa małżonka Camilla. Glanc stwierdził, że bez niej byłoby znacznie gorzej. "Długowieczność jest mu pisana, choć już jest leciwym panem. A czy będzie dobrym królem? Niestety nie. To już jest schyłek monarchii. Już jakiś czas temu dzieliłem się z moimi obserwatorami przeczuciem, że Karol przyczyni się do rozpadu Wspólnoty Narodów. To jego matka była zaradna, miała charyzmę, wielką osobowość. On jest zbyt histeryczny" - powiedział jasnowidz w wywiadzie dla "Faktu".