Brazylijski aktor Jeff Machado jeszcze 27 stycznia kontaktował się ze swoją mamą Marią das Dores. Dwa tygodnie później, gdy w jego domu znaleziono zagłodzone psy, którymi się opiekował, uznano go za osobę zaginioną. W poniedziałek 22 maja odnaleziono jego ciało. Było skrępowane i zamknięte w starej drewnianej skrzyni. Zakopano ją głęboko pod ziemią w jednej z posiadłości w Rio. Zatrzymano już podejrzanego, ale jak na razie nie wyjawiono jego tożsamości. O śmierci aktora poinformował jego przyjaciel za pośrednictwem Instagrama.

Nie żyje brazylijski aktor Jeff Machado. Ciało znaleziono w skrzyni zakopanej głęboko pod ziemią

Jeff Machado pracował jako aktor, model i producent. Jego konto na Instagramie obserwuje ponad 13 tysięcy ludzi. Pełno tam zdjęć z sesji, a także ujęć z jego ukochanymi ośmioma psami. Na fotografiach wygląda na szczęśliwego i radosnego człowieka. Często pozował do zdjęć z innymi i widać, że był otoczony grupą przyjaciół. Najbardziej przerażający jest fakt, że znaleziono go martwego w skrzyni, którą wykradziono z jego własnego domu. Na niektórych zdjęciach możemy podejrzeć detale wnętrza jego mieszkania, gdzie widać kolekcję starych drewnianych skrzyń.

Aktor ostatni raz rozmawiał z mamą 29 stycznia. Poinformował, że nocuje u kolegi i przygotowuje się do castingu do kolejnej roli. Kobieta zaniepokoiła się, gdy przy kolejnej próbie kontaktu otrzymała jedynie SMS-a, że jego telefon wpadł do toalety i nie ma możliwości połączenia wideo. Następnie szybko zmieniono jego hasło i dezaktywowano lokalizację.

Ciało Jeffa Machado znaleziono pod ziemią. Zatrzymano podejrzanego

22 maja po intensywnych poszukiwaniach policji odnaleziono Jeffa Machado martwego. Zidentyfikowano go po odciskach palców. Jego ciało zostało związane i zamknięte w starym drewnianym kufrze, a następnie zakopane głęboko pod ziemią jednej z posiadłości. Jak się okazało, posiadłość była wynajmowana i najemca prawdopodobnie był znajomym aktora. Właścicielka przyznała, że widziała Machado w swojej okolicy około miesiąc temu. Mężczyzna, który wynajmował lokum, jest jak na razie jedynym podejrzanym w sprawie. W sieci już pojawiają się spekulacje dotyczące motywu tak okrutnej zbrodni. Wszyscy wskazują, że morderca dokonał tego strasznego czynu z zazdrości.