Ona ma 205 cm, on 167 cm. Ludzie dziwią się, dlaczego za niego wyszła. "Nie znali prawdy"

TikTok to platforma, która lubi opisywać pary, które dobrały się w dość niestandardowy sposób. Niektórzy influencerzy dla zasięgów potrafią nawet fałszować związek, aby zyskać zainteresowanie internautów. Jeden z użytkowników portalu opisał historię pary, która wzięła ślub, mimo dzielących ich niemal 40 cm we wzroście. Jak dowiadujemy się z materiału, nie mieli lekko.

Dzieli ich prawie 40 centymetrów. "Najwyższa modelka Brazylii" wyszła za ukochanego

"Wszyscy się z niej śmiali, kiedy poślubiła niskiego mężczyznę. Pięć lat później odkryli prawdę" - zaczyna tiktoker, zanim przechodzi do sedna. "Ona ma 205 cm, on 167 cm. Kiedy pokazywali się publicznie, ludzie się śmiali. W restauracjach pytali się jej, czemu z nim jest. Kiedy postanowili się pobrać, ludzie wciąż mówili za ich plecami. Nie znali jednak prawdy. Postanowiła go poślubić, ponieważ uratował jej życie. Kiedy to zrobił, zakochała się w nim i nie obchodził jej wzrost mężczyzny" - słyszymy. Choć tiktoker ostatecznie nie zdradził, o jaką prawdę chodzi, para przedstawiona na filmiku to w rzeczywistości 28-letnia Elisane Silva oraz 33-letni Francinaldo Da Silva Carvalho. Obydwoje pochodzą z Brazylii i są w związku małżeńskim. Kobieta ma już status "najwyższej modelki Brazylii" i prężnie rozwija swoje konto na Instagramie. Na platformie często pokazuje zdjęcia, które porównują jej wzrost z innymi ludźmi. Jak przekazuje Huffington Post, relacja pary jest bardzo bliska. Elisane i Francinaldo marzą o dziecku i wkrótce planują powiększenie rodziny.

Inne nietypowe pary popularne na TikToku

Elisane i Francinaldo to nie jedyna para, która bije rekordy popularności na TikToku ze względu na prosty fakt, że jest razem. Cheryl McGregor i Quran McCain już od kilku miesięcy także budzą emocje, a to wszystko ze względu na różnicę wieku. Kobieta jest starsza od męża o 37 lat - ona ma dziś 62, a on 25 lat. Ich kolejne nowe nagrania budzą u obserwatorów zarówno zainteresowanie, ciekawość, jak i negatywne emocje. Oboje próbują odczarować stereotypy na temat wieku, a kolejnym na to dowodem ma być radosna nowina, którą niedawno ogłosili w mediach społecznościowych.