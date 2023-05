Julia Wieniawa jest jedną z najpopularniejszych polskich celebrytek. Jej instagramowy profil jest obserwowany przez ponad dwa miliony internautów. Aktorka często publikuje tam zdjęcia z egzotycznych wyjazdów. Ostatnio wybrała się do słonecznej Hiszpanii. Gwiazda skorzystała z pięknej pogody i pochwaliła się nienaganną opalenizną.

Zobacz wideo Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki wspólnie szaleją na koniach

Julia Wieniawa pozuje w skąpym bikini. Kostium ledwo zasłaniał biust aktorki

Julia Wieniawa na bieżąco relacjonuje pobyt w Hiszpanii. Aktorka zaliczyła już przejażdżkę konno, sesję jogi, a także pobyt na plaży. Gwiazda skorzystała z pięknej pogody i postanowiła się opalić. Efektem słonecznej kąpieli była złota opalenizna, którą celebrytka zaprezentowała, pozując w skąpym bikini. Wieniawa opublikowała na InstaStories fotografię, na której ma na sobie czarny strój kąpielowy z fioletowym zdobieniem. Kostium był mocno wycięty, przez co aktorka mogła zaliczyć wpadkę, jednak niewzruszona zapozowała do wakacyjnego zdjęcia. Julia opatrzyła kadr emotikoną przedstawiającą raka.

Julia Wieniawa Instagram/juliawieniawa

Julia Wieniawa ciężko pracuje nad sylwetką. Aktorka wykluczyła z diety trzy produkty

Julia Wieniawa nie ukrywa, że ciężko pracuje na zgrabną figurę. Gwiazda choruje na Hashimoto, dlatego przywiązuje dużą wagę do odpowiedniej diety. Specjaliści układają jadłospis dopasowany specjalnie do jej potrzeb. Aktorka przyjmuje też suplementy, takie jak witaminę D3, K2, magnez, ashwagandha, guarana oraz kwasy omega-3. "Staram się jeść trzy razy dziennie przez osiem godzin, a następnie trzymam post przez 16 godzin. Intermittent Fasting to w moim przypadku najbardziej skuteczna dieta, jaką stosowałam w życiu. Ale oczywiście każdy ma inaczej"- przyznała jakiś czas temu na Instagramie. Wieniawa na stałe zrezygnowała ze słodyczy, glutenu i alkoholu. Sama przyznaje, że zdrowy tryb życia wymaga wielu wyrzeczeń.

Julia Wieniawa pokazuje twarz całą w plastrach. To efekt po zabiegu

Celebrytka pamięta także o regularnych treningach, które pomagają wyrzeźbić sylwetkę. Gwiazda spędza całe godziny w domowej siłowni. Ulubioną aktywnością aktorki jest joga, która dodatkowo ją odstresowuje. Niedawno zdradziła też, że zainteresowała się aerostretchingiem.