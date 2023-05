Wojciech Glanc cieszy się coraz większą rozpoznawalnością w sieci. Dorośli widzowie mogą go kojarzyć z drugiej edycji programu "Big Brother" (był tam znany jako "brzuchomówca"), a także z występu w "Mam talent!". Od jakiegoś czasu próbuje swoich sił w roli jasnowidza. Choć na razie daleko mu do popularności pokroju "czarnoksiężnika" z Człuchowa, Krzysztofa Jackowskiego, to jego przemyślenia potrafią wzbudzić zainteresowanie. W ostatnim czasie wypowiedział się o gorącym dla fanów muzyki rozrywkowej temacie - Eurowizji. Jak ocenia szansę Blanki?

Wojciech Glanc miażdży szansę Blanki na Eurowizji

"Jeśli mam być szczery, to ta dziewczyna jest pomyłką" - zaczyna bez ogródek Glanc. W dalszej części porównuje ją do dwóch amerykańskich wokalistek, a przy okazji chce podbić wiarygodność swoich opinii, bo... "też śpiewał". "Mam wrażenie - a mam też wyczulone ucho, bo również śpiewałem - że Blanka chce naśladować dwie wokalistki. Postękuje jak Britney Spears. Inspiruje się też Lady Gagą. Myślę, że to zostanie użyte przeciw niej. Uważam, że szans na zwycięstwo nie ma, tak to czuję. Niestety to, co wykonała Edzia Górniak lata temu w porównaniu z tym, co teraz jest wysyłane, to było mistrzostwo świata" - czytamy w wypowiedzi Glanca dla "Faktu". Jasnowidz ocenił, że wykonawczyni "Solo" nie ma szans na wygraną.

Krzysztof Jackowski także ocenił szansę Blanki na Eurowizji

A co do powiedzenia na temat Blanki ma Krzysztof Jackowski? W wywiadzie z Radiem Zet przyznał, że choć podoba mu się utwór "Solo", to nie ma większych szans na podbicie eurowizyjnej sceny. Człuchowianin wprost przyznał, że Jann byłby lepszym kandydatem w reprezentowaniu naszego kraju. "Ona (piosenka - przyp. red.) jest bardzo prosta, a rytmika jest, można powiedzieć, oklepana. Zaczęło się od "La Bamby", taka rytmika przeszła różne ewolucje. Wydaje mi się, że nie jest to utwór, który miałby w jakiś sposób zaskoczyć uszy jurorów czy widzów. Uważam, że chyba Jann byłby lepszym wyborem. Obym się nie pomylił" - powiedział.

Eurowizja 2023. Kiedy występ Blanki?

Blanka pojawi się na eurowizyjnej scenie w drugim półfinale 11 maja. Wystąpi jako dziewiąta. Wszystkie występy Eurowizji transmitowane będą w TVP1 i TVP Polonia, a także na stronie tvp.pl. od godz. 21.00 polskiego czasu. Koncert będzie można również śledzić na oficjalnym kanale Eurowizji na YouTube. Kibicujecie Blance?