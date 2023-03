Agnieszka Radwańska do dziś jest jedną z najbardziej uznanych polskich tenisistek, a do jej licznych sukcesów zalicza się m.in. zostanie finalistką Wimbledonu i wiceliderką rankingu WTA. Na sportową emeryturę przeszła w 2018 roku, jednak cały czas angażuje się w różne projekty i jest aktywna zawodowo. Gwiazda polskiego tenisa 6 marca 2023 roku obchodziła 34. urodziny, a z tej okazji zapozowała do zdjęcia z rakietą w ręce. Co dość nietypowe, na fotografii widać jednak przede wszystkim pośladki Radwańskiej.

Agnieszka Radwańska świętuje 34. urodziny zdjęciem pośladków

O tym, że 6 marca wypada jej święto, Radwańska przypomniała fanom na Instagramie. W zamieszczonym na profilu poście dodała jedynie hashtagi, w których wspomniała, że obchodzi urodziny i kończy 34 lata. Post opatrzyła także dwoma zdjęciami. Na pierwszym, dość poważnym i czarno-białym, emerytowana tenisistka w stonowanej marynarce i eleganckiej biżuterii uśmiecha się do aparatu. Druga fotografia w karuzeli ujawnia za to nieco odważniejszą i mniej poważną naturę Radwańskiej. Widać na niej bowiem jedynie pośladki sportsmenki zakryte czarną bielizną, które częściowo "zasłania" trzymana przez nią w ręce rakieta.

Agnieszka Radwańska nie wstydzi się swojego ciała i nie ma problemów z pozowaniem do wiele odsłaniających czy nawet rozbieranych zdjęć. W 2013 roku tenisistka wzięła udział w nagiej sesji dla magazynu "The Body Issue", w którym pojawiały się podobne fotografie również innych znanych sportowców.

Choć dziś rozbierane sesje nie robią już na nikim takiego wrażenia, jeszcze dekadę temu zdjęcia Radwańskiej w "The Body Issue" wzbudziły spore kontrowersje. Tenisistce wróżono wręcz problemy z dalszą karierą. Komentarzy na ten temat było tyle, że Radwańska wydała w tej sprawie oświadczenie. Podkreślała w nim, że za udział w kampanii dla magazynu nie dostała wynagrodzenia, zdjęcia nie zawierają żadnych nieprzyzwoitych treści i pokazują jedynie piękno wysportowanego ciała.